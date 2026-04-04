清明連假首日大雨無阻遊興 四川旅客參加140元一日團 行程緊湊僅能故宮門外打卡

今日是內地三日清明假期第一日，雖然本港天氣不佳，不時落起大雨，但仍有不少內地旅客到西九故宮一帶遊玩。有旅客表示，計劃購買化妝品和保健品等，又指雖然雨天對風景有一定影響，但能到訪維多利亞港等景點仍感興奮。亦有旅客參加88元的一日旅行團，整體旅行預算約1000元。

西九故宮出現長長的排隊人龍。記者現場所見，等候進場的人數目測至少300人，部分要等候最少40分鐘。

廣州客參加88元一日團 不買化妝品只購即影即有相紙

來自廣州的楊小姐在港遊玩兩日，今日參加了88元的一日旅遊團，明日則計劃自由行。她表示，3月中旬已經預訂好旅行團，這兩日下雨對行程稍有影響，「早前天氣預報是晴天，沒想到臨近清明節又變為下雨」。今次旅行預算約1000元，至於購物計劃，楊小姐笑稱自己平時上班不化妝，故對化妝品興趣不大，反而想購買即影即有相紙，並表示未來若有時間，會再來香港遊玩。

四川旅客參加140元一日團 計劃購買化妝品及保健品

來自四川、首次訪港的李小姐參加了僅約140元的一日團，她表示，行程安排比較緊湊，涵蓋故宮、黃大仙廟、星光大道及太平山頂，在故宮只能門外打卡拍照，未能入內參觀。她提到，雖然雨天對風景有一定影響，但能到訪維多利亞港等景點仍感興奮，亦有計劃購買化妝品及保健品。

來自惠州的付小朋友表示，早上參觀完黃大仙及故宮後，還會去購物及乘坐敞篷巴士，待晚上遊覽完維多利亞港後則返回內地。他指，今次是第一次來香港，玩得特別開心，「以後還想來港遊玩」。

參觀故宮埃及展 因長假人多決留港消費

除了旅客，亦有本地市民留港遊玩。黎太今日帶同小朋友特意到故宮參觀古埃及文物展覽，更花費48元購買了法老王圖案杯墊留念。黎小朋友表示，展覽特別好看，一直想找機會來觀看，由於早前剛從外地旅行返港，考慮到長假期各處人潮擁擠而且消費較貴，故決定留港。他指，下雨交通稍微不便，隨後還安排了瑜伽等室內活動。黎太提到，現時機票及燃油附加費昂貴，若未來機票價格持續上升，暑假或會改往內地旅遊，「坐高鐵既方便又便宜」。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元