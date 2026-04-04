簡約公屋一年近萬戶入伙 助近2萬居民改善生活 何永賢：未來一年繼續為市民幸福努力

本屆政府推行「簡約公屋」計劃，首個項目去年3月開始入伙，至今逾一年7個項目9650個單位入伙。何永賢今日(4日)在社交平台發布影片，回顧自去年交付首條簡約公屋鎖匙後居民一年的變化，並預告未來一年將陸續落成20,400個簡約公屋單位。

何永賢表示，在去年3月28日，交付首條簡約公屋鎖匙，讓居民告別不適切居所，亦為居民的幸福揭開新一頁。在短短的一年內，七個項目相繼落成，包括元朗攸壆路、牛頭角彩興路、觀塘順安道、上水彩園路、屯門青福里、啟德世運道（第一期）、九龍灣彩石里，合共提供約9,650個單位，即時為近2萬位居民改善生活，幫助一個又一個的家庭脫離惡劣居所。

居民亦在新居所度過了許多節日，包括第一個父親節、母親節、中秋、聖誕，還有第一個新年，大家在這些節日凝聚起來，留下彼此間、家庭裡的溫暖回憶。

何永賢還提到，居民入伙後，可以看見孩子的蛻變，為他們提供一個溫暖的成長環境、無憂的童年，是局方快速落成簡約公屋的最大動力，而項目內鄰里關係的建立，亦讓社區，互相扶持，邁步前行。

她提到，一年時間，已經有310個簡約公屋單位出現流轉，大部分住戶已遷入傳統公屋，亦有住戶跨越房屋階梯，自置居所。未來一年，將陸續落成20,400個簡約公屋單位，繼續為市民的幸福努力！