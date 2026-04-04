兩蚊兩折｜九巴回贈機故障全額退款 孫玉菡：額外開支由九巴承擔 政府、用家無損失

為60歲或以上長者而設的2元乘車優惠計劃，昨（3日）起調整為「兩蚊兩折」，惟部分九巴回贈機出現故障，拍卡時獲回贈全數車資。勞工及福利局局長孫玉菡今（4日）在電視節目表示，政府已即時與巴士公司溝通，所有牽涉的額外費用將由九巴承擔，政府及用家均沒有損失，相關原因或牽涉部分回贈機的數值並非之前預設數字。運輸署已要求九巴徹查原因並提交報告，而相關回贈機已於早上調整完畢，具體成因有待運輸署查清。

「兩蚊兩折」宣傳到位 料長者懂自行計算車費選短途車

孫玉菡表示，大部分「老友記」已知道新計劃如何運作，相信透過各區「攻略」、區議員、關愛隊及社福機構員工協助，宣傳已到位。調整主要目的是確保乘車優惠政策，在長遠財政上可行及可持續，希望新安排有助處理「長車短搭」問題。他理解部分需要乘搭長途車的長者，車費會比以往略高，但強調政府仍然承擔了八成車資。

被問及長者是否懂得選擇短途車或使用分段收費，孫玉菡認為，長者日常活動多為區內買餸、飲茶或見朋友，通常有選擇，例如可選乘10元或以下的短途路線。他指出，以往不論路程長短均劃一收兩元，但新安排下若選乘長途車，可能要多付幾毫或一兩元，相信長者會自行計算，而當局亦會透過「攻略」及地區網絡提供協助。

長者做過一次便知分段收費如何操作

目前全港有160條專營巴士線需「拍兩次卡」才能享有分段收費，部分需於落車時在回贈機拍卡獲減免。孫玉菡表示，運輸署已開始鼓勵更多巴士路線提供前段分段收費，相信各界很快會適應。至於部分長途巴士線設有前段分段收費，他指這項安排適用於所有乘客，乘客需落車再拍卡以獲回贈，相信長者會慢慢學會使用，並認為分段收費操作不難，最重要是加強宣傳，提醒長者若乘搭設有前段分段收費的長途車而只作短途使用，落車時記得拍卡，做過一次便會知道如何操作。

至於會否與巴士公司合作，在車頭張貼貼紙識別10元以上或設有前段分段收費的路線，孫玉菡回應稱，在運作期間會思考有否方法方便長者辨識，但現時認為最有效仍是透過日常接觸長者的區議員、關愛隊、社區中心及長者中心職員，配合「攻略」作宣傳，因為長者通常只乘搭固定巴士路線，容易掌握。

分段收費折後車費仍達10元？孫玉菡：新安排始終有進步

對於部分設有前段分段收費路線，折扣後車費仍達10元，減幅似乎有限。孫玉菡回應稱，與以往不論路程長短劃一收費相比，新安排始終有進步，「由以往冇到依家有，都係一個改變嚟嘅」，具體安排相信運輸署會與巴士公司商討。

有議員擔心巴士公司在重組路線時減少短途車、增加長途車，可能導致補貼增加，孫玉菡強調，「兩蚊兩折」是為長者及殘疾人士提供出行優惠，而巴士路線安排屬運輸政策，相信運輸署會從整體角度考慮。當局根據整體運輸安排，估算乘車人次，計算政府一年的補貼金額。對於「長車短搭」情況會減多少，他認為難以即時計算，需運行一段時間，例如一年後，可透過大數據嘗試估計。

離島長者船費增幅顯著 當局籲從整體福利考量

對於離島長者主要依賴渡輪出行，而近日多條航線加價，例如長洲至中環普通船，長者原本付兩元，調整後平日及假期分別需付3.3元及5元；高速船更分別升至6.6元及9.5元。孫涵表示，明白居住偏遠地區長者，其交通費較高，政策調整後他們需自行負擔稍多，但重申政府仍承擔八成費用，資助比例非常大，政府負擔也很大，希望大家體諒。政府透過調整政策所節省的開支，會投放回社會，尤其是長者身上，認為應從整體社會福利角度審視，希望可顧及長者除交通以外的其他需要。

新安排與推動銀髮經濟無矛盾

被問到「兩元兩折」若減低長者出行意欲，會否調整政策，孫玉菡表示，由於長者實際只需支付原車費的兩成，相信影響不大。當局會繼續透過與飲食業界合作，例如提供優惠餐飲，鼓勵長者多外出走動。對於政策會否與推動「銀髮經濟」產生矛盾，孫玉菡明確表示不存在矛盾，認為銀髮經濟涵蓋產品選擇、滿足長者需要等層面，是一個系統性設置，當局會朝銀髮經濟發展方向前進，因考慮到長者人口比例持續上升，他們本身就是龐大的消費群，做好配套更能帶動留港消費。

至於明年推行「每月240程上限」措施，孫玉菡指出，根據現有數據，每月使用超過240程個案極少，因此該上限的實際節流效果有限，主要作用是回應公眾對「過度使用」的擔憂。行政成本方面，今次「兩元兩折」的系統調整屬一次性開支，政府承擔6,000萬元，八達通公司承擔2,000萬元。孫玉菡估計，明年增設「240程上限」時，亦會產生額外的一次性行政成本，但因涉及改動較小，金額應遠低於是次調整。

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