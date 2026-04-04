六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !

六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠，特設6,300萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。今晚9時15分截止售票，總投注額逾1.54億元。

今期攪出號碼: 20、28、32、35、40、45，特別號碼 : 43

今期六合彩頭獎一注中，派81,142,980元，二獎4注中，每注派1,511,910元；三獎225.5注中，每注派71,510元。

根據賽馬會統計，近5期復活節金多寶攪珠中，11號及22號為最幸運號碼，均被攪出3次。排名第二的號碼分別為1號、18號、33號及36號，各攪出2次。此外，重複數字號碼出現機率較高，當中11號、22號、33號及44號均在過去5次復活節金多寶攪珠中被攪出。

22、24、30號碼均被攪出逾500次

截至3月31日晚攪珠，49個號碼中，共有4個號碼累計攪出超過500次，30號被攪出515次；49號被攪出513次；24號被攪出510次；22號被攪出502次。其次13號則被攪出499次。

最冷門號碼方面，19號攪出435次，排在榜尾；倒數第二是41號，只出現439次；至於23號、25號及43號則同樣開出446次，並列倒數第三。

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號目為28號，攪出16次，其次為37號及6號，各攪出15次、12次。

10大最幸運投注站 屯門市廣場歷來最旺

由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分別是：

1.屯門市廣場賽馬會投注站

地址：屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數：48

2.中環士丹利街賽馬會投注站

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數：47

3.荃灣青山道賽馬會投注站

地址：荃灣青山公路 300-350 號荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數：41

4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數：41

5.上環干諾道西賽馬會投注站

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖

中頭獎次數：41

6.觀塘廣場賽馬會投注站

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

中頭獎次數：37

7.九龍灣德福賽馬會投注站

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈一樓4號舖

中頭獎次數：36

8.大埔廣場賽馬會投注站

地址：大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數：35

9.上水石湖墟賽馬會投注站

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數：35

10.大埔廣褔道賽馬會投注站

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30

相關新聞：六合彩︱復活節金多寶頭獎8000萬 4.4攪珠 即睇「新科」最幸運投注站