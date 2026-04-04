九龍東聯網5.6萬名病人資料外洩 醫管局：事件不涉網絡攻擊 已即時暫停承辦商系統維護工作 向受影響病人致歉

醫管局發生病人資料外洩事件，超過5.6萬人受影響。外洩資料包含病人姓名、性別、身份證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等資料。

九龍東醫院聯網56,000多名病人資料外洩

醫管局表示，恆常監察系統於昨日（3日）凌晨二時，發現一宗懷疑未經授權取走病人資料、並在第三方平台洩漏的個案，事件涉及的56,000多名病人來自九龍東醫院聯網。醫管局隨即於早上報警及通報個人資料私隱專員公署，醫管局會全面配合警方調查及行動。

事件涉及的56,000多名病人來自九龍東醫院聯網。資料圖片

醫管局向受影響病人致歉，並將採取一切可行措施，務求將對病人影響減至最低。醫管局會盡快透過「HA Go」應用程式及電話短訊通知受影響病人，九龍東醫院聯網亦已設立熱線52157326，供病人就事件查詢，熱線運作時間為星期一至日，早上9時至下午6時；病人亦可於非熱線運作時間留言查詢，職員會盡快回覆。

事件不涉網絡攻擊 已即時暫停承辦商系統維護工作

醫管局非常重視網絡保安，於發現事件後已嚴正檢視內部網絡系統，確認系統運作安全正常，事件不涉及網絡攻擊等因素。醫管局已即時暫停承辦商的系統維護工作。



醫管局持續採取多項措施強化醫療系統，包括持續提升網絡安全保障、用戶安全意識、重要關鍵基礎設施網絡安全、網絡監察及應變能力等，亦會與執法機構及網絡保安機構合作，提升網絡保安，以確保醫院運作、病人服務和個人資料安全獲得適當保障。醫管局亦呼籲受影響病人提高警覺，留意個人資料會否被用作其他用途，作好個人資料保護，例如更改密碼等，有需要時可向警方求助。

私隱專員公署指，會根據既定機制就事件展開調查。資料圖片

私隱專員公署籲受影響人士提高警惕

私隱專員公署指，會根據既定機制就事件展開調查，並呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用，如收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件、連結或披露個人資料；對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺；考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能；留意個人電郵或帳戶有否不尋常的登入記錄；審視銀行月結單，以確定是否有任何未經授權的支出。