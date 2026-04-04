今年首季訪港旅客達1431萬 按年升17% 羅淑佩：料全年整體旅客數字超預期 盼人氣、財氣都來

本港今年首3個月錄得1,431萬訪港旅客，按年上升17%，預計全年旅客量將達5,380萬人次，增幅約8%。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（4日）在電台節目表示成績理想，若趨勢持續，全年整體旅客數字將高於預期，期望「人氣來，財氣都來」，希望旅客在港逗留更長時間或增加消費。她提到，上月訪港旅客中，非內地旅客佔27%，較以往為高，相信隨香港國際七人欖球賽等多項重點盛事陸續舉行，將能吸引更多外地旅客來港。

國際局勢動盪反顯香港安全便利

羅淑佩表示，香港國際七人欖球賽將於本月舉行，對4月旅客訪港情況感到樂觀。她指出，當前國際環境較為動盪，中東地區亦有戰事，但這反而凸顯香港安全、有趣及便利。藝術品交易投資方面，她認為香港亦是理想選擇。

航空方面，她表示目前歐美市場表現不俗，雖然轉機受到影響，但直航來港航班有所增加，預計不會對旅客數字造成負面影響。她還提到，高端旅客往往抱有「來都來了」心態，有助帶動本地消費。

料五一黃金周期間有100萬旅客訪港

羅淑佩預計，今年五一黃金周期間將有100萬旅客訪港，約有800個旅行團。她強調會做好秩序及安排，並將主持會議了解各項準備工作。酒店方面，她預計平均入住率達9成以上，而今年連同黃金周最後一天在內的入住率預計較往年多，料達7至8成。

ComplexCon逾3.6萬人參與

羅淑佩亦稱，「藝術三月」反應理想，多項活動各自吸引數萬人參與，即使國際流行文化盛事ComplexCon今年活動日數較去年減少一天，但參與人數仍超過3.6萬，較去年有所增加。

她亦指，政府已與巴塞爾藝術展（Art Basel）達成5年合作協議，有信心未來5年該展覽會繼續於3月在會展舉行。她認為，當局可以作更長遠規劃，加入香港特色元素，例如文藝表演、山徑或海島旅遊，以及推介米芝蓮餐廳，以吸引旅客延長留港時間；同時開拓更多廣東省以外的內地城市自由行旅客來源。

至於即將在啟德體育園舉行的國際七人欖球賽，羅淑佩指出，今年是活動50周年，預計大會將安排特別表演及驚喜環節。她期望七欖結束後，能盡快公布更多在啟德舉行的活動安排。