證監會11.16推證券無紙化 2600間上市公司於未來5年分批實施股票去實物化

證監會早前宣布將於今年11月16日正式實施「無紙證券市場制度」（USM）。證監會市場監察部執行董事梁仲賢今日(4日)在電台節目中表示，新制度旨在為投資者提供更多選擇，並提升市場的數碼化水平，長遠對股市發展亦有好處。

為何推行無紙化？

梁仲賢解釋，儘管香港股市目前每日處理高達二、三千億港元的成交額，效率看似很高，但其背後的運作仍須依賴紙張，例如上市公司需發行實物股票（俗稱「股份證明書」），股東轉名亦需簽署紙本轉讓文件。他認為這些紙張要求，長遠對市場發展肯有阻礙。推行無紙化可以讓整個金融市場邁向數碼化，長遠對股市發展亦有好處。

股東轉名即日完成效率大增

他又指，目前，投資者在買賣股票時，若選擇透過經紀行或銀行持有股票，投資者並非上市公司的「法定股東」，行使投票等股東權益時必須透過中介機構。另一種方式是持有實物股票，雖能直接行使股東權益，但其當需要賣出股票時，需時至少十天才能將實物股票轉回電子倉位，過程緩慢。無紙化可以讓投資者用電子化的模式持有股票，轉名亦可以即日做到。但他強調無紙化的推行並非改變投資者的投資模式，只是為市民多一個選擇。

USI開戶上限50元無年費，轉讓費0.02%

梁仲賢又稱，全港約2,600間上市公司參與無紙化制度， 預計在未來五年內，分批逐步將其已發行的實物股票轉換為無紙。對於目前持有實物股票的投資者，可以根據自己的意願，在任何時候決定是否開立USI戶口並將實物股票「去實物化」，以電子形式持有股票。而在首次公開招股（IPO）方面，今年11月16日後上市的新公司將直接以無紙化形式發行，不再提供實物股票。

在開戶與收費方面，梁仲賢表示，投資者可親身前往股份過戶處辦理USI開戶手續，相關機構的職員會為不熟悉科技的市民提供協助。收費方面，證監會已建議設定上限以保障投資者。開設USI戶口的費用，建議上限為一次性50港元，且沒有年費。當投資者將實物股票轉為電子紀錄時會產生「去實物化費用」，建議上限為每張實物股票5港元，並設有20港元的最低收費。此外，若投資者想將USI戶口內的電子股票轉至經紀行或銀行進行賣出交易，則會涉及「轉讓費」，其建議收費上限為該批股票價值的0.02%，舉例而言，轉讓價值10萬港元的股票，費用約為20港元。

