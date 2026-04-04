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九巴車費回贈系統疑故障 長者變相「免費搭車」 政府促九巴交報告

社會
更新時間：00:30 2026-04-04 HKT
發佈時間：00:30 2026-04-04 HKT

九巴分段收費系統疑出現故障。近日有乘客反映，在使用九巴「兩蚊優惠」乘搭巴士並於回贈機拍卡時，獲回贈全數車資，變相「免費搭車」。政府對此表示高度關注，運輸署已責成九巴立即調查並提交詳細報告，確保系統運作正常。

九巴：正聯繫軟件承辦商　初步指沒乘客多付車資

有長者乘客由將軍澳廣場乘搭九巴 290A 線前往翠林邨。根據現行「二元優惠計劃」及九巴優惠，該路段成人收費為 12.1 元，長者在「兩蚊兩折」優惠下應支付 2.4 元。

按原定機制，長者下車後拍回贈機應獲 0.4 元回贈。然而，該名長者發現，回贈機竟退回全數 2.4 元車資。根據其八達通交易紀錄顯示，該程車費最終為 0 元，等同免費乘車。

政府高度關注　強調九巴須自行承擔損失

政府發言人周五（3日）晚表示，政府高度關注今次事件。運輸署已責成九巴立即展開調查，確保所有車費回贈機運作正常，以防止同類事件再次發生，並盡快就事件提交詳細報告。

發言人指出，在車費回贈機出現故障期間，除合資格受惠人士外，其他巴士乘客亦可能受到影響。就合資格的「二元優惠計劃」受惠人士及其他巴士乘客得到的額外回贈，將由九巴自行承擔。

政府發言人強調，九巴已經承諾是次事件不會令政府、「二元優惠計劃」受惠人及其他巴士乘客承擔任何損失。政府強調，九巴作為主要公共交通營辦商必須盡快改正相關系統，確保車費回贈機運作正常。

九巴回覆查詢時證實，已留意到分段收費回贈系統懷疑出現異常，目前正與系統軟件承辦商密切跟進並了解原因。九巴強調，現階段調查顯示沒有乘客因而多付車資，亦沒有影響政府補貼金額。

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