清明節｜女殯儀團隊巧手送先人走最後一程 骨灰晶石延續陪伴 撫慰家屬心靈

【殯儀/先人/女性/女殯儀師】「本來以為女性服務女先人是很普遍的事，原來在香港殯儀業並非如此。」由寵物殯葬轉為先人殯葬的殯儀統籌 Selina，入行初期一度表明不會接觸先人的遺體，但在偶然之下改變了看法。她憶述，第一次接觸的遺體是一位與她同齡的年輕女子，當時因只有一名女同事，處理不來，「她是女生，難道要讓男生處理嗎？一個沒有拍過拖的女生，我不想她被男士觸碰身體」，故當下只有一個念頭──要好好地服務她；同時，亦感受到女殯儀師的重要性，「這個位置無論如何都要有人做。如果是我的至親、另一半離開了，我也不想幫她清潔更衣的是一群陌生男士。」

「家人希望在最後一刻仍能為先人做些事 讓她舒服、被愛。」

Selina工作的仁智殯儀公司大部分為女性員工，Label和Bon同樣是殯儀統籌。入行近4年的 Label認為，作為同性會更了解女先人的需要，例如穿內衣如何較為舒服些、穿內衣褲或清潔私人部位時細心些，當為女先人穿好衣服、整理頭髮和戴上喜歡的戒指後，再好好走上最後一程，「很多時候，家人希望在最後一刻仍能為先人做些事，讓她舒服、被愛。」

殯儀師 Bon則曾在婆婆的喪禮中遇到一位細心的女禮儀師，「她把所有事情安排得很妥當，會記得我想幫婆婆綁上一條手繩」。這份細緻令Bon深受觸動，「從那一刻開始，我覺得：如果我也能做到這樣的人就好了」，這除了是對先人尊重，亦是家屬的一份情感。

仁智殯儀負責人馬小姐表示，自十多年前遇到一位約60歲女先人，在完成後事才得知她一直單身，「頗後悔的，如果一早知就會落手幫忙」，因此令她萌生「女殯儀師」的構想，最初由只有兩、三位，漸漸增至現時十位，「要找到適合的人選是很難，要從心而發、用心幫助先人，同時又要有氣有力、年輕有為、有思維和家教，可以細心聆聽客人所需所想。」

女殯儀師 : 「部分先人得幾歲、十多歲沒拍拖，不想陌生男士觸碰」

除了服務女先人，馬小姐稱，近年有不少家長希望離世的小朋友有女士跟進，「得幾歲、十多歲沒拍拖，不想有陌生男士觸碰」，亦有男先人的家屬認為交由細心的女士跟進，會較細微和上心，「與客人溝通期間，我們會主動詢問有否需要女殯儀師。」

此外，她亦從韓國、英國引入骨灰製作晶石的技術，讓家屬可以留下部分骨灰製作晶石，變成首飾或紀念品，再將其餘的骨灰撒放，既能讓先人回歸自然，也能以另一種方式延續陪伴。現時晶石款式選擇多樣，價錢由7000元至上萬元不等，視乎材質與設計，部分加上18k白金鑲嵌，相比傳統的骨灰鑽石，製作晶石成本較低，令更多家庭能負擔。她稱，該形式特別受失去伴侶或年幼子女的家庭青睞，「雖然人已離世，但透過晶石或首飾，家人仍能感覺對方在身邊」。

從事骨灰晶石製作近10年的Betty表示，初入行時對骨灰晶石毫無概念，只覺得技術新奇，方法是透過高溫將骨灰與晶石元素混合，反覆該步驟3至4次，最後凝成晶瑩剔透的晶石，再用不同機器加工出不同形狀，最後切割、打磨成戒指或吊墜，「曾經有一位失去丈夫的女士委託製作晶石，當她拿到成品後，戴着戒指去旅行，感覺『好似老公再陪伴身邊』」，讓她心靈得到撫慰。

記者 : 何姵妤

攝影 : 蘇正謙