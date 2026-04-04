清明節｜紙紮舖 : 寵物紙紮祭品銷情異常火熱 機械貓狗吸引年輕客

【清明/拜祭/紙紮舖/寵物/機械貓狗祭品】明日( 5日 )是清明節，不少市民會準備祭品拜祭先人，有紙紮舖負責人表示，隨着飼養寵物的風氣盛行，今年祭品市場呈現新趨勢，寵物相關的紙紮用品銷情異常火熱，比去年增長3至4成；另為了吸引年輕顧客，今年亦推出機械貓狗及各類新款電子產品祭品，預計今年整體生意有接近1成的增長。

今年入多了寵物祭品 包括衣服、糧食和玩具

西營盤老字號紙紮舖俊城行負責人杜千送接受《星島》訪問時表示，現時不論年輕人或長者都視寵物如家人，在寵物過身後，主人會焚燒祭品給牠們，希望牠們在另一個世界也有充足的生活物資，「所以我們今年也推陳出新，入多了不同種類的寵物祭品，包括衣服、糧食和玩具等」，相關生意額較往年增加3至4成。

杜千送提到，為了吸引年輕顧客，今年有不少機械貓狗的祭品，亦有各類新款的紙紮電子產品，如智能電話及電動車等。食品方面則加入了長腳蟹、中西式海鮮拼盤等精緻款式，有關紙紮品價格均為百元以內。

近期國際金價上升影響 不同款式紙紮金條深受歡迎

另外，受近期國際金價上升影響，不同款式的紙紮金條同樣深受歡迎，價格由數元至數十元不等。杜表示，今年特別多人買大金條，「老中青都喜歡，可能是媒體經常報道金價上升，大家心態上覺得燒金條給先人比較保值。」

談及今年整體生意，杜千送說雖然石油價格上漲導致部分入貨成本上升，但考慮到大部分是老顧客，店內祭品維持原價，「清明節是一年一次的大節，消費佔家庭收入比例很小，市民通常不會吝嗇。」他指一般家庭拜祭一位先人的消費約百多元，若涉及大家族或祠堂，消費可達數百至上千元，亦有市民消費逾2000元。雖然今年清明節和復活節假期間有不少市民外遊，但相信不會影響生意，「部分市民會選擇不同的時間拜祭，不一定集中在清明節正日」，整體生意預計有接近1成的增長。

記者：蔡思宇

攝影 : 葉偉豪