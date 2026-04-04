Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

清明節｜紙紮舖 : 寵物紙紮祭品銷情異常火熱 機械貓狗吸引年輕客

社會
更新時間：07:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-04 HKT

【清明/拜祭/紙紮舖/寵物/機械貓狗祭品】明日( 5日 )是清明節，不少市民會準備祭品拜祭先人，有紙紮舖負責人表示，隨着飼養寵物的風氣盛行，今年祭品市場呈現新趨勢，寵物相關的紙紮用品銷情異常火熱，比去年增長3至4成；另為了吸引年輕顧客，今年亦推出機械貓狗及各類新款電子產品祭品，預計今年整體生意有接近1成的增長。

今年入多了寵物祭品  包括衣服、糧食和玩具

西營盤老字號紙紮舖俊城行負責人杜千送接受《星島》訪問時表示，現時不論年輕人或長者都視寵物如家人，在寵物過身後，主人會焚燒祭品給牠們，希望牠們在另一個世界也有充足的生活物資，「所以我們今年也推陳出新，入多了不同種類的寵物祭品，包括衣服、糧食和玩具等」，相關生意額較往年增加3至4成。

杜千送提到，為了吸引年輕顧客，今年有不少機械貓狗的祭品，亦有各類新款的紙紮電子產品，如智能電話及電動車等。食品方面則加入了長腳蟹、中西式海鮮拼盤等精緻款式，有關紙紮品價格均為百元以內。

近期國際金價上升影響  不同款式紙紮金條深受歡迎

另外，受近期國際金價上升影響，不同款式的紙紮金條同樣深受歡迎，價格由數元至數十元不等。杜表示，今年特別多人買大金條，「老中青都喜歡，可能是媒體經常報道金價上升，大家心態上覺得燒金條給先人比較保值。」

談及今年整體生意，杜千送說雖然石油價格上漲導致部分入貨成本上升，但考慮到大部分是老顧客，店內祭品維持原價，「清明節是一年一次的大節，消費佔家庭收入比例很小，市民通常不會吝嗇。」他指一般家庭拜祭一位先人的消費約百多元，若涉及大家族或祠堂，消費可達數百至上千元，亦有市民消費逾2000元。雖然今年清明節和復活節假期間有不少市民外遊，但相信不會影響生意，「部分市民會選擇不同的時間拜祭，不一定集中在清明節正日」，整體生意預計有接近1成的增長。

記者：蔡思宇

攝影 :  葉偉豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
5小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
4小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
5小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
14小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
14小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
18小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT