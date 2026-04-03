KK園區｜誤信假招工廣告被禁錮25歲港男今日傍晚平安返港 警務處繼續跟進案件
更新時間：19:46 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:46 2026-04-03 HKT
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保安局今日( 3日 )於社交平台發文，指在緬甸遭禁錮被迫從事非法工作、上周獲救的港人，今日傍晚在專責小組同事的陪同下，與家人由泰國平安返港。警務處會繼續跟進案件。保安局專責小組全力營救，守護港人安全。
男事主: 被禁錮期間「猶如經歷電影恐怖情節」
保安局上周表示，保安局專責小組早前接獲一名25歲港男在緬甸被禁錮從事非法工作的求助，該名港人獲救後於先被送回泰國，在他的精神和身體狀況良好後，專責小組隨即安排他在當地與家屬團聚。該名港人當日表示被禁錮期間「猶如經歷電影恐怖情節」，感謝小組成員親身前往泰國營救他脫困；其家屬亦對於能一家團圓感到欣喜，形容一家人上了寶貴一課，並讚揚營救行動迅速有效。專責小組成員當日稱會安排該名港人盡快回港，並會於返港後繼續跟進調查其個案。
保安局指，25歲男事主因誤信網上前往泰國短期工作的詐騙招募廣告，3月中被誘騙至泰國後再被轉移到緬甸，家屬於3月22日報案，保安局專責小組接獲求助後高度關注。據了解，事主於2月接觸相關詐騙招募廣告，3月中抵達泰國，在泰國一間酒店外登上車輛被載往不明地點，後確認為緬甸境內，期間事主家屬並沒有收到繳付贖金要求，事主亦沒有受傷。詳情有待警方進一步調查。
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接獲求助後，保安局隨即與外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、香港駐曼谷經濟貿易辦事處及泰國有關當局聯繫，並迅速展開聯合營救行動。保安局政府保安事務主任陳憲鈞亦馬上率領來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員於上周抵達泰國跟進事件。
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