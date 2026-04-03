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KK園區｜誤信假招工廣告被禁錮25歲港男今日傍晚平安返港 警務處繼續跟進案件

社會
更新時間：19:46 2026-04-03 HKT
發佈時間：19:46 2026-04-03 HKT

保安局今日( 3日 )於社交平台發文，指在緬甸遭禁錮被迫從事非法工作、上周獲救的港人，今日傍晚在專責小組同事的陪同下，與家人由泰國平安返港。警務處會繼續跟進案件。保安局專責小組全力營救，守護港人安全。

男事主: 被禁錮期間「猶如經歷電影恐怖情節」

保安局上周表示，保安局專責小組早前接獲一名25歲港男在緬甸被禁錮從事非法工作的求助，該名港人獲救後於先被送回泰國，在他的精神和身體狀況良好後，專責小組隨即安排他在當地與家屬團聚。該名港人當日表示被禁錮期間「猶如經歷電影恐怖情節」，感謝小組成員親身前往泰國營救他脫困；其家屬亦對於能一家團圓感到欣喜，形容一家人上了寶貴一課，並讚揚營救行動迅速有效。專責小組成員當日稱會安排該名港人盡快回港，並會於返港後繼續跟進調查其個案。

保安局於社交平台發文。
保安局於社交平台發文。
獲救港人（左五）上月底在當地與家屬團聚。政府新聞處
獲救港人（左五）上月底在當地與家屬團聚。政府新聞處
專責小組日前與泰國國家警察中央調查局打擊販運人口部門的指揮官Vitthaya Sripasertpap（右四）會晤，商討該名港人獲救後的支援安排。政府新聞處
專責小組日前與泰國國家警察中央調查局打擊販運人口部門的指揮官Vitthaya Sripasertpap（右四）會晤，商討該名港人獲救後的支援安排。政府新聞處

保安局指，25歲男事主因誤信網上前往泰國短期工作的詐騙招募廣告，3月中被誘騙至泰國後再被轉移到緬甸，家屬於3月22日報案，保安局專責小組接獲求助後高度關注。據了解，事主於2月接觸相關詐騙招募廣告，3月中抵達泰國，在泰國一間酒店外登上車輛被載往不明地點，後確認為緬甸境內，期間事主家屬並沒有收到繳付贖金要求，事主亦沒有受傷。詳情有待警方進一步調查。

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接獲求助後，保安局隨即與外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、香港駐曼谷經濟貿易辦事處及泰國有關當局聯繫，並迅速展開聯合營救行動。保安局政府保安事務主任陳憲鈞亦馬上率領來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員於上周抵達泰國跟進事件。

 

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