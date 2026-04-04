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機場「感知閣」啟用 模擬寧靜機艙環境供適應 助自閉等隱性殘障人士衝上雲霄

社會
更新時間：06:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-04 HKT

【機場/感知閣/殘障旅客/自閉】香港國際機場繼早年設立「關愛閣」供乘坐輪椅及行動不便旅客使用後，本月正式啟用專為隱性殘障人士而設的「感知閣」，為全港首個免費開放予有需要公眾人士使用的同類型設施。現場透過空間設計、燈光顏色、聲音氛圍，營造安靜舒緩的環境，讓隱性殘障旅客分散注意力及減輕焦慮，協助他們在繁忙喧鬧的出行過程中減輕壓力。有家長帶同患有自閉症的幼兒使用設施後表示，過往不敢帶兒子乘坐飛機外遊，直至兒子進入「感知閣」，喜歡了安靜區的模擬機艙環境，相信有助他登上陌生的機艙後保持較穩定情緒，故此計劃7月陪伴愛兒首度衝上雲霄。

「感知閣」牆身及地面均鋪軟墊  燈光可調節  使用者毋須預約

新設施「感知閣」位於機場一號客運大樓禁區 L6 離港層（10號登機閘口附近），可同時容納約10至12人使用，房內分為「Sky Explorium」的動感區及「The Sky Cocoon」的安靜區，牆身及地面均鋪上軟墊，燈光亦可調節光暗。由每日早上5時至晚上12時開放，使用者毋須預約即可進入，進場時需脫下鞋子，亦要保持空間舒適安靜及潔淨。

鄧太早前帶同確診為自閉譜系的4歲兒子Justin體驗「感知閣」，她形容該設施是「由0到1一個非常大的進步」，除了讓小朋友在候機時放鬆心情，亦減輕照顧者壓力，有空間給小朋友調節情緒，「現在多了選擇，起碼我可以放鬆一點，有甚麼不對勁找人幫助，或者去『感知閣』休息一下。 」

讓自閉童上機前適應  助穩定情緒

鄧太稱，留意到兒子最喜歡安靜區的模擬機艙環境，因為裏面的空間小、有安全感和舒服，也可自行調節燈光，讓小朋友自由發揮，「他會覺得舒服，也有自主度；讓他上機前適應，如果他可以在這裏感受良好，將經驗帶到乘坐飛機，情緒亦穩定些。」

她坦言，過往因擔心環境刺激及小朋友情緒難以控制，加上年紀尚小，而未敢帶他乘搭飛機，例如到陌生環境需要至少15分鐘適應，期間小朋友可能會吵鬧、哭泣或不參與活動。而陌生的機場環境有不少刺激物，包括人流密集、光線強烈，加上有嚴肅的安檢程序與漫長候機時間，對小朋友來說是很大挑戰，但她體驗了「感知閣」後增添信心，已計劃7月帶兒子首次乘坐飛機。

機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏表示，「感知閣」自2025年初開始籌備，設計上參考荷蘭專家研究成果，並與協康會合作，提供專業意見及培訓予前線員工，讓他們更能理解和照顧相關旅客，籌備過程中亦請來不少家庭體驗試用，以作出調整；未來將視乎需要，考慮設立預約入場，亦有計劃在第二航廈設立類似空間。

機場未來兩個月推「向日葵計劃」 識別有特殊需要旅客

此外，機場將於未來兩個月內推行「向日葵計劃」。歐陽顯宏稱，有特殊需要的旅客可向相關的航空公司或客戶服務人員，索取一條印有向日葵的綠色掛繩並掛在身上，讓一眾職員識別其隱性需要，從而在安檢或登記過程中提供更貼心的協助。他提到，會提供相關培訓予所有機場工作人員，包括入境處、航空公司、地勤安檢人員等，亦會加插新入職員工課程，令到他們更加了解隱性殘疾人士的需要。

記者：何姵妤

攝影 : 汪旭峰

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