胸痛中心大會｜首度在港舉行 范鴻齡 : 充分彰顯香港作為國際醫療交流樞紐獨特地位

醫院管理局（醫管局）今日（3日）公布，第15屆中國胸痛中心大會一連兩日（4月3至4日）於香港會議展覽中心舉行，約3000名來自香港、內地、「一帶一路」沿線國家及地區以至世界各地的醫療界專家參與大會。今屆胸痛中心大會是首次在香港舉辦，標誌作為國家胸痛救治標準走向國際的重要橋樑，與大會邁向重要里程碑。

冀為為全球心血管醫療發展注入新動力 讓更多患者受惠

今屆大會設有16個專業論壇、200多個專題講座，內容涵蓋創新醫療發展、人工智能輔助臨床決策、智慧急診應變系統及國際認證標準等前沿議題，旨在建立胸痛中心建設與心血管醫療領域的學術交流、創新與合作平台，促進醫療新知及經驗交流，共同探索當代心血管醫療服務的最新發展方向。

醫管局主席范鴻齡表示，第15屆中國胸痛中心大會首次在香港舉辦，充分彰顯香港作為國際醫療交流樞紐的獨特地位。他指現時不同國家地區都面對急性心臟病個案不斷增加帶來的嚴峻挑戰，加強醫療界交流合作、推動醫療創新至關重要，相信今屆大會將為與會者帶來豐碩的學術成果，並為全球心血管醫療的發展注入新動力，讓更多患者受惠。

醫管局主席范鴻齡表示，中國胸痛中心大會首次在香港舉辦，充分彰顯香港作為國際醫療交流樞紐的獨特地位。資料圖片

醫管局行政總裁兼大會籌備委員會主席（香港）李夏茵於開幕禮上致辭時表示，香港的醫療體系以高效、專業及卓越著稱。瑪麗醫院的胸痛中心已按照《國家胸痛中心建設標準》取得認證，威爾斯親王醫院的胸痛中心稍後亦會進行認證。香港建設胸痛中心在改善胸痛救治流程、提升服務效率方面取得顯著成效，令病人受惠，充分體現香港對提供標準化治療、多學科協調以及適時介入的深切承諾。香港經驗亦可成為全球胸痛中心建設的重要參考，期望透過今屆大會，能與內地及國際醫療界攜手合作，共同推動心血管醫療的創新與可持續發展。

在胸痛中心大會上，《胸痛中心建設與認證標準（國際版）》正式發布，為全球醫療機構建立高質素胸痛中心提供框架指引，有助各地將治療規程標準化、提升醫療成效，進一步改善胸痛患者的臨床預後，推動國際胸痛中心建設規範化發展，助力提升全球胸痛救治整體水平。

大會由醫管局、國家放射與治療臨床醫學研究中心、廣東省胸痛中心協會及蘇州工業園區東方華夏心血管健康研究院聯合主辦。

