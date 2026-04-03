兩蚊兩折｜船費加價雙重夾擊 離島長者嘆「硬食」 減出市區意欲 有長者不滿德政被削

2元乘車優惠計劃今（3日）起調整為「兩蚊兩折」，本月1日起，6條主要離島渡輪航線亦實施新票價。有長洲長者嘆，長洲物價本已高昂，如今船費再貴，令她減少出市區的意欲，惟為買餸無奈「硬食」；頻繁乘船上班的陳女士亦指負擔加重，冀政府為離島居民提供更多支援。

中環往返長洲的普通船和高速船分別為24.8元及47.6元，「兩蚊兩折」下長者需付約4.9元或9.5元。

77歲姚太嘆長洲樣樣貴 須到市區買餸「硬食」漲幅

77歲的姚太由長洲前往市區處理私務，她坦言船費變貴，「我哋離島嘢已經樣樣都貴晒喇，10幾蚊斤菜呀」，笑言「冚唪唥都貴，千祈唔好入長洲呀」。問及平時往返市區的頻率，她表示次數不多，一星期內最多一兩次。

姚太表示，渡輪加價和兩蚊兩折實施對生活影響很大，加重負擔之餘，亦會影響去市區的意欲，「消費一定大打折扣」，但因要出市區買餸，必須坐船出行，「啃硬㗎喇呢單嘢」，認為政策變相要長者「硬食」。

上班族陳女士指交通開支增 冀政府支援

長洲居民陳女士表示，平日一星期約有5、6日需乘船到市區工作，今日同樣需要上班，交通花費較以往增加，對生活有少許影響。她亦無奈指，因要到市區上班，花費不可能減少。

陳女士承認，兩蚊兩折和渡輪加價令離島居民負擔加重，期望政府能進一步協調，為離島居民提供更多幫助。

航費增至$7.5 巿民形容「小小肉赤」 批對長者不公

前往長洲拜山的麥先生表示，新安排下交通費變貴，會因此減少出行次數，尤其長途路程。他坦言，平時甚少前往長洲，通常只在拜山時才會乘搭渡輪。

對於兩蚊兩折政策下渡輪又加價，麥先生直言「對我哋65歲以上嗰啲唔公平囉」，認為長者是被迫接受加價，難免加重生活負擔。今次他選擇搭高速船往長洲，折後價9.5元，比以往貴7.5元，形容「有小小肉赤」。

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遊人指船費比預期貴 惟出外玩樂「唔可以計得咁多」

到長洲遊玩的甘女士表示，船費比預期貴，「冇辦法啦，想去玩呀嘛」。她坦言，若日常經常出行，可能會擔心開支增加，但外出遊玩則「唔可以計得咁多」，但對於長者而言，價錢不會相差太多。她認為現時經濟環境差，覺得貴會考慮減少出行次數，並表示理解政府的做法。

被問到票價差距是否明顯，甘女士指若以百分比計算，差別較大，「你當自己後生啲囉唯有」。渡輪加價加上兩蚊兩折，變相比平時貴，她認為這對於長期出行的離島居民而言「係慘啲嘅，比較唔公道囉」，但對於去長洲遊玩的人而言，船票加價就如搭飛機增加附加費。

市民傅先生對於現時船費可以接受，惟談到2元乘車優惠計劃調整為「兩蚊兩折」時，傅先生語氣轉趨不滿，形容「即係將咁美好嘅德政即刻斬死佢」。

記者：曹露尹

攝影：何家豪

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