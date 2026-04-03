每日雜誌｜海濱發展妙計 活化九龍城汽車碼頭添新意 避免與周邊設施形成落差 業界籲提供餐飲等多元活動

政府近年推動海濱長廊發展，路政署回覆九龍城區議會文件顯示，馬頭角園景平台及鄰接海濱長廊的工程最快於下半年展開，預計2年後竣工，有望連接土瓜灣海心公園、周邊零散公共空間及啟德發展區。然而，有區議員關注，鄰近的二級歷史建築「九龍城汽車渡輪碼頭」暫未被列入發展範圍，期望當局能進行維修活化，避免其與逐步完善的海濱設施形成明顯落差。有業界人士認同需活化碼頭，建議可配合附近的空間及功能整合發展，為市民及遊客提供多元活動，包括餐飲、休憩、觀景、娛樂等，形成持續的人流與活力。

九龍城汽車渡輪碼頭於2014年被古物諮詢委員會評定為二級歷史建築，其歷史可追溯至1965年，當時主要營運九龍城往來北角的汽車渡輪航線。香港中文大學大學通識教育部講師蔡思行指出，隨着紅磡海底隧道在1972年通車，直接影響該航線的需求，於1998年停止服務，「（該碼頭）反映香港20世末後四分一世紀，由海運走上海底隧道的交通發展大潮流。」

評為二級歷史建築具社會價值

香港建築文物保護師學會外務副會長游慧瑜亦指出，九龍城汽車渡輪碼頭作為本地跨海交通發展的重要見證，承載了香港由汽車渡輪年代，逐步轉型至現代過海交通網絡的歷史進程。在其服務期間，亦是許多市民日常生活與集體回憶的一部分，具有一定的社會及歷史價值。

翻查立法會文件，發展局曾在2024年時表示，在《保護海港條例》修訂工作完成後可能會推展的改善工程中，提到「會考慮活化評為二級歷史建築的九龍城汽車渡輪碼頭的可能性，使其成為設有餐飲及其他景點的活動樞紐，以提升海濱的活力。」

九龍城區議會上月再次建議政府活化該碼頭，惟至今仍未有定案。區議員潘國華向本報表示，碼頭現時狀況較殘舊，鋼鐵出現鏽蝕，若不維修，恐日後與周邊逐步完善的海濱設施形成明顯落差。他指，區議會過去曾多次提議，希望將碼頭轉化為海濱長廊的一個特色節點，例如作為「打卡點」或具主題性的公共空間，使其能融入整體規劃，但在與政府部門接觸的過程中，未有部門「認頭」負責該碼頭的管理與維修。

他認為，即使暫不進行活化，政府亦應履行最基本的文物保養責任，因此現階段已透過區議會要求釐清管理部門。他續指，區內市民普遍歡迎未來興建馬頭角園景平台，指出現時區內樓宇密集，居民主要集中使用面積較小的土瓜灣海心公園作休憩空間，活化九龍城汽車渡輪碼頭能提供更多空間，相信居民會支持。他建議，即使短期內未能全面活化，亦可先進行基本翻新及加設安全設施，有限度開放予市民作休憩或觀景用途。

靈活改造空間平衡保育與發展

要活化歷史建築，需平衡保育與發展。游慧瑜表示，在保育角度而言，任何相關活化或改造工程，均應遵循國際通行的文物保育原則，包括重視歷史場所的「場所精神」（spirit of place）及秉持「在必要的情況下作最少干預」的原則，以確保其歷史價值及文化意義得以延續。

她建議，可先就不同的適應性活化再利用方案，進行全面研究與審慎評估，並透過充分的公眾諮詢，凝聚社會共識，以確保取得適切平衡。

蔡思行則提出，可從「補」、「加」、「減」三方向考慮，在最少改動下保留原貌、加入新建築，以提供原址過往不具備的功能，及在不影響整體歷史價值情況下，進行拆卸和改建非核心或維護成本過高的建築或構件。他建議，碼頭可保留原有行車鐵橋，讓訪客體驗汽車登船的歷史場景，並可設置小型博物館及餐飲設施，兼備歷史教育、體驗和餐飲娛樂。

然而，有意見認為，若過度強調原貌保存，或限制建築的用途。香港城市設計學會副會長（公共事務）張文政指出，可考慮採用「適應性再利用」，在保留具代表性元素的前提下，靈活改造空間，使建築得以持續使用。他以部分歐洲聖堂轉型為音樂場地為例，「能夠讓它繼續發揮作用，一定要讓那個建築物自然轉變，去變更。」

在營運模式上，區議會建議引入如餐飲、輕食或文創空間。潘國華表示，現時活化歷史建築作商業用途，已有不少成功經驗，未來可考慮經營小型茶座、攤檔或海濱美食街等。現場亦可設置二維碼供市民了解碼頭的歷史背景。

立法會批發及零售界議員邵家輝指出，碼頭鄰近啟德，景緻開揚，若有水上的士方便遊客來往會更理想。他補充，經營餐飲業務的吸引力較零售業大，能帶動更多人流。他指，九龍城渡輪碼頭位置不像天星碼頭般鄰近海港城商場，人流稍遜，若承辦商能提供租金優惠，相信更容易吸引商戶進駐。

納入整體規劃互相帶動人流

張文政指出，九龍城碼頭一帶可達性不足，若缺乏周邊配套支持，單靠活化碼頭難以形成持續吸引力，強調必須納入整體海濱規劃，與附近的空間及透過餐飲、休憩、觀景及娛樂等多元活動互相帶動人流。他以澳洲雪梨達令港為例，指當地結合博物館、會議中心、酒店及餐飲等設施，成功建立穩定人流，同時需完善交通及配套，如提供車位，以吸引消費力較高的群體。

在海濱連接層面，張文政指出，現時海心公園通往碼頭的海濱路徑受部分建築物阻隔，認為政府應優先打通相關「斷點」，可考慮加設開合橋及浮躉等。他強調，海濱要保持長遠活力，關鍵在於持續的活動策劃，「到處都建食肆，不一定是好事」，應透過適度集中餐飲，並配合博物館、兒童遊樂區等，提升海濱的吸引力。他也說，可考慮在海濱舉辦國際活動，「如雕塑藝術和建築展覽，甚至是城市設計展覽，威尼斯雙年展就是好例子。」

發展局回覆本報指，局方於3月底開展「東九龍海濱長廊研究」，探討活化九龍城汽車渡輪碼頭的可能性及優化周邊用地連接，「正與相關部門商討應否為碼頭進行基本維修，以維持碼頭結構安全，目前未有造價估算。」根據區議會文件，路政署亦會於現有汽車渡輪碼頭旁預留合適空間，為日後發展提供彈性。

政府去年放寬填海機制 惟對商業用途仍未「鬆綁」

政府去年修訂《保護海港條例》（《條例》），加強了對維港內大型填海的規管，並簡化為改善維港而進行的小規模填海工程機制。有意見認為，若希望海濱更具活力，應進一步放寬相關規範，建議當局在可接受範圍內，引入更多商業及文化活動。

香港城市設計學會副會長（公共事務）張文政指出，現時即使放寬了部分填海限制，例如容許在特定條件下進行小規模工程，但對於餐飲等商業用途仍然存在較多限制，導致未能夠真正帶動人流與經濟活動。

根據《條例》，改善海港工程涵蓋14項，包括海濱長廊及行人板道、單車徑及觀景台等，未涵蓋餐飲等商業活動。張文政認為，當局可考慮進一步放寬相關規範，讓更多類型的活動，包括餐飲、文化及教育用途得以進駐。

海濱事務委員會主席何文堯表示，在《條例》修訂後，一些地區多年來期望落實的海濱工程將可受惠，如在堅尼地城新海旁路興建行人板道，以及活化九龍城汽車渡輪碼頭。隨着維港兩岸的海濱長廊逐漸成形，社會普遍期望海濱能配備更完善的設施和更優質的體驗，修訂《條例》將有助回應這些期望。

記者：潘明卉

