兩蚊兩折｜首日實施 孫玉菡指多數長者理解新收費模式 省下款項回饋長者服務

「兩蚊兩折」今日(3日)實施，勞工及福利局局長孫玉菡表示，根據他早上的實地觀察及與市民的交流，大多數長者朋友都理解並清楚新的收費模式。「兩蚊兩折」乘車計劃牽涉大約267萬人，隨著人口老化，長者人數會不斷上升，要兼顧長遠的運行，政府會持續做解說工作。

他指出，目前有六成的公共交通路線票價在10元或以下。因此，長者若在地區內移動，只要選擇合適的路線，便能繼續享有兩元的乘車優惠。至於長途車程，政府將會提供八成的車費資助。他再次申明，政府因此而節省的款項將會回饋到長者相關的服務上，並相信大多數長者都能夠明白並理解「兩蚊兩折」這個新方案的運作模式。

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大多數長者理解「兩蚊兩折」的運作模式

孫玉菡透露，他今早曾前往黃大仙的街市、酒樓以及交通交匯處，親身向長者們了解情況。他表示：「大多數的老友記都理解的，也都知道兩元兩折怎樣運作。」他指出，接觸到的市民都明白新計劃的運作，即十元以下車程付兩元，十元以上付兩折。

孫玉菡指，由今日起連續三個星期，將有服務大使在全港75個地點協助市民。此外，約360位區議員及關懷隊成員亦會在香港、九龍及新界落區，透過街站等不同形式，協助解答市民的疑問。同時，運輸署及各交通營運商亦已組織了30支隊伍，在不同地方實地考察，以確保運作暢順。

他又認為「兩蚊兩折」實施後，「長車短搭」的情況可得到改善。他又說，陸續會有更多長程巴士線在前段設「分段收費」，無論對市民或長者而言都是好消息。

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