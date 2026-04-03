兩蚊兩折｜首日實施 有長者車費升近2.5倍 北上離島等長途行程「要諗多兩諗」

2元乘車優惠計劃即日起調整為「兩蚊兩折」，60歲或以上長者出行10元以下車資繼續收2元，車資10元以上則按原價兩折計算。《星島頭條》記者今日（3日）在港島及紅磡的巴士站詢問長者「兩蚊兩折」實施後對他們的影響。有長者車費升幅近2.5倍，稱實施首日尚未習慣；亦有長者表示會對北上消費或離島等長途行程「諗多兩諗」，但並不會減低出行意欲。

李女士在馬鞍山搭乘680號巴士前往炮台山，原價車費為24.4元，兩折後需付4.8元。她表示，政策首日實行還未習慣，亦認為「俾多咗錢」令出行選擇減少，尤其巴士路線。她坦言，會因此減少出街次數，稱「慳啲啊嘛」。

李女士表示以往並非「見車就上」，若車費過貴，會選擇較便宜的路線。對於政府稱部分長者濫用「兩蚊車」，李女士並不認同，指身邊朋友「都唔會用呢個方法」。

王生王太理解政策為增加政府收入

居於港島的王生王太搭巴士前往美孚，車資原價為12.2元，新政策下需付2.4元，較以往多出0.4元。他們表示理解政策不是針對長者，笑言「應該早啲實行，幫下政府（減輕）咁多支出」，王生更稱「每人畀多少少，咁佢（政府）又慳到5億幾，都算好呀」。

王生王太坦言，日常出行受影響不大，因平時過海次數不多，即使部分路線需多付車資，實際增加金額亦「少過一蚊」，對生活影響輕微。

不影響出行心情和意欲

被問到會否因此減少北上消費或離島等長途行程活動，王生王太指，相關行程的交通開支會增加，確實比以前多付不少，笑稱「會諗多兩諗囉」，但整體而言，不影響出行心情和意欲。

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陳女士：兩蚊兩折車費已經平咗好多

陳女士由港島南區去觀塘，指由南區去紅磡的首程車費已多付9毫，雖然過海車費增加，但認為屬於可接受範圍。她續指，「兩蚊兩折」下車費「已經平咗好多」，實際開支只是「多咗幾毫子」，對日常生活影響不大，並不覺得有問題。

至於北上旅遊，陳女士表示習慣乘搭地鐵北上，認同日後費用會增加，但不認為會減低外出意欲，稱「你要去玩嘅，就唔計較咁多」。

記者：曹露尹

攝影：何家豪