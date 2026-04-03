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油價飆升｜「鬼油」碎片化入18區 缺消防裝置構爆炸風險 陳博智促修法加重罰則增阻嚇力

社會
更新時間：10:36 2026-04-03 HKT
發佈時間：10:36 2026-04-03 HKT

受環球局勢影響，油價上升，非法流動加油活動有上升趨勢。立法會議員陳博智今早（3日）在一個電台節目中表示，目前法例仍有局限性，認為政府應作檢視，加大罰則以增加不法分子的違法成本，以增加阻嚇性。

他表示，中東局勢緊張，油價上升令「鬼油」的價格與合規的油價差距進一步擴大，非法加油活動仍然非常活躍，由以往固地在一些偏遠地區，特別是青衣、元朗區特別嚴重，近期變得更碎片化、流動化，移向市區的趨勢，有不法份子甚至改裝車輛狂全港18區做生意，而這些油站是沒有消防裝置，一旦發生火警或爆炸，對市民會構成嚴重的風險。

他續稱，政府近來明顯加強針對性的執法，拘捕19人、涉及有20萬公升燃油，市值達600萬元，檢控更有60宗，認為不斷執法仍有人願意冒險，或因為罰則未夠高，希望政府可檢視法例，除了加大執法權，更要提高罰則以達致阻嚇性。

記者：郭詠欣

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