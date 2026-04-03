兩蚊兩折｜陳恒鑌籲長者宜留意車費變化 陳文宜：每月乘車逾240程人數不多 下階段應考慮調整

2元乘車優惠計劃即日起調整為「兩蚊兩折」。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今（3日）在一個電台節目表示，2元乘車優惠政策已實施了一段頗長的時間，以往長者乘車時未必會留意到每程車的收費，若想節省多一點，今天開始就要留意，但成效會如何，仍有待時間去觀察。社福界陳文宜在同一節目表示，若數據顯示不是很多人每月乘車超過240程，下一階段的限制，當局應考慮再作調整，甚至取消。

陳恒鑌料新安排影響最大是離島長者

陳恒鑌表示，近來政府的宣傳都很大，現在開始長者每次乘車，都會明顯感受到車費的變化，相信長者都是開明的，但會否有人為了一、兩毫而再等一會兒車、行為作出變化等，就要再觀望一段時間。他認為新安排影響最大是居於離島的長者，坐船出入時，收費會明顯增加，形容聲音都頗大。

他建議巴士公司，要進一步擴大分段收費才最有效做到節省金錢，但巴士公司會認為營運有困難而未有誘因，再擴大更多分段收費，相信政府要再加把勁去推動。

陳文宜不希望長者減少外出

陳文宜直指，居於離島、新界偏遠的長者，有時候會跨區看醫生，又或因家庭照顧要外出購物，或會因為「兩元兩折」減低出行的機會，甚或將行程壓縮至一日內去處理以減少支出車資。她坦言不希望長者減少外出，要讓他們有選擇。政府近來的宣傳中，嘗試模擬出行的方法教長者乘車，相信某程度有幫助。

她認同政府指要關注財政的可持續性問題，但2元優惠是有其社會價值，希望政府做好數據監察，看新安排是否達致社會效益，假設影響不大，當局應考慮是否再做調整，特別是如果很多人乘車每月不超過240程，應該考慮調整甚至取消。

記者：郭詠欣