Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警惕文藝包裝「軟對抗」 親身認識國情可辨真假

社會
更新時間：07:30 2026-04-04 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-04 HKT

教育局呼籲全港學校在「全民國家安全教育日」舉行升旗儀式與奏唱國歌。曾任中學校長的蔡若蓮，難忘國民教育曾經被污名化，任教學校更因為升旗禮被人淋紅油。經過撥亂反正，她指學生尊重國旗及國歌之餘，更為中國人身份感到自豪，認為是正面的進步。她亦提到師生親身接觸國情，有助認清抹黑國家的假資訊。

難忘國民教育曾被污名化

蔡若蓮憶述昔日擔任中學校長，學校每星期都舉辦升旗禮，卻遭人無理破壞，「我學校試過因此操場被人淋紅油，當時社會環境對於國旗國歌教育污名化，把國民教育講成『洗腦』，把奏唱國歌講成『噪音』，這些都是十幾年前的事」。經過撥亂反正，她指學生都了解到國旗與國歌有凝聚民族團結的意識、是國家主權的象徵，必須予以尊重，「就算是幼稚園的小朋友，他們唱國歌都好大聲，對自己作為國家一分子感自豪，這是健康、正面的價值觀」。

國家安全風險與威脅仍然存在，蔡若蓮指「軟對抗」以容易接觸或滲透人心、外界不易察覺的方式，利用文化藝術包裝，故意貶低或醜化國家形象，甚至作出以偏蓋全的抹黑，師生須提高意識，同時透過親身認識國情，分辨真假，「今時今日，仍然有人亂講返內地會被割去器官變賣，或者在內地用餐會肚痾等，這些似是而非的言論，只要同學親身考察交流，明白最新國情，就不會輕易上當」。她續稱，當局已透過清晰指引、提升教師專業判斷能力，提高學校防範有人或團體假借文化交流為名，宣傳政治立場的意識。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
5小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
4小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
5小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
14小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
14小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
18小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT