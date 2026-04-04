警惕文藝包裝「軟對抗」 親身認識國情可辨真假

教育局呼籲全港學校在「全民國家安全教育日」舉行升旗儀式與奏唱國歌。曾任中學校長的蔡若蓮，難忘國民教育曾經被污名化，任教學校更因為升旗禮被人淋紅油。經過撥亂反正，她指學生尊重國旗及國歌之餘，更為中國人身份感到自豪，認為是正面的進步。她亦提到師生親身接觸國情，有助認清抹黑國家的假資訊。

難忘國民教育曾被污名化

蔡若蓮憶述昔日擔任中學校長，學校每星期都舉辦升旗禮，卻遭人無理破壞，「我學校試過因此操場被人淋紅油，當時社會環境對於國旗國歌教育污名化，把國民教育講成『洗腦』，把奏唱國歌講成『噪音』，這些都是十幾年前的事」。經過撥亂反正，她指學生都了解到國旗與國歌有凝聚民族團結的意識、是國家主權的象徵，必須予以尊重，「就算是幼稚園的小朋友，他們唱國歌都好大聲，對自己作為國家一分子感自豪，這是健康、正面的價值觀」。

國家安全風險與威脅仍然存在，蔡若蓮指「軟對抗」以容易接觸或滲透人心、外界不易察覺的方式，利用文化藝術包裝，故意貶低或醜化國家形象，甚至作出以偏蓋全的抹黑，師生須提高意識，同時透過親身認識國情，分辨真假，「今時今日，仍然有人亂講返內地會被割去器官變賣，或者在內地用餐會肚痾等，這些似是而非的言論，只要同學親身考察交流，明白最新國情，就不會輕易上當」。她續稱，當局已透過清晰指引、提升教師專業判斷能力，提高學校防範有人或團體假借文化交流為名，宣傳政治立場的意識。