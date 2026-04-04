強調國際學校須守法循規 不能犧牲國家利益 蔡若蓮：國安助打造留學香港品牌

今年4．15是第11個「全民國家安全教育日」，亦是《香港國安法》實施6周年。教育局局長蔡若蓮接受《星島》訪問，強調建設國際教育樞紐，打造「留學香港」品牌，離不開安全與穩定的環境。她指國安教育須與時並進，連繫學生生活，亦要警惕科技發展衍生的國安風險；又強調在港辦學的國際學校須守法循規，在處理國安議題上，不能犧牲國家利益。

今年「全民國家安全教育日」以「主動對接『十五五』規劃 堅持統籌發展和安全」為主題，蔡若蓮提到國家目標在2035年建成教育強國，「十五五」支持本港發展高端人才集聚高地，香港積極發展為國際教育樞紐，致力打造「留學香港」品牌，吸引非本地生來港就讀。她強調發展教育，離不開安全與穩定的環境，「你想一想如果同學選擇一個地方留學，或者家長為子女去選擇，他們都不會選擇一些很動盪、不講道理，或者不知道來年還可否延續簽證的地方；他們一定會找一個安全、可以持續發展，只要奉公守法、努力學習就可以順利完成學業的環境」。

國安國民教育密不可分

蔡若蓮引述國務院發表的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調國家安全沒有局外人，「我們每一個都是受益人，亦是責任人，我們人人都是國家安全的守護者，亦是持份者，如果我們不好好承擔這個責任，可能大家都要承擔後果」。

經歷反修例動亂，蔡若蓮形容《香港國安法》是「定海神針」，「我們見到教育回歸專業，校園回歸平靜，讓師生可以在校園專注學習與研究」。她續稱，國家急速發展，機遇處處，畢業生考慮未來前景時，同樣追求安全穩定的發展環境。

國安教育是價值觀教育的重要一環，與國民教育密不可分。蔡若蓮指，教育局每年舉辦國安教育活動，為配合人工智能（AI）與創科發展，當局早前以國安為主題舉辦「全港學界無人機表演構圖創作比賽」，學生以總體國家安全觀、文化設施與國情為題設計作品，令她大開眼界，認為把科技發展與國安教育日結合，能連繫學生的學習生活，提升學習興趣。

年初推出私校實務守則

當局早前向學校提供「全民國家安全日」講解重點舉隅，建議教師以「深度偽造」技術為例，提醒學生認清AI對國安帶來的潛在威脅。蔡若蓮形容教學須與時並進，「我們都知道有很多假消息、假片段、合成作品等，面對人工智能時代的挑戰，我們既要擁抱機遇，亦要就挑戰與潛在風險裝備好師生，使用時要有安全意識」。

教育局年初推出《私立學校實務守則》，規定私校須防範危害國安的行為和活動，協助學生正確認識《香港國安法》，並確保教學資源不涉及危害國安內容。

近年地緣政治複雜，香港難以獨善其身，被問到國際學校處理國安議題，倘與母國立場矛盾時如何處理，蔡若蓮強調國際學校在港辦學，須尊重與遵守香港法律與規範，「這裏是我們國家的地方，所以不可以犧牲我們國家的利益，去服侍另外一個地方」。她坦言教育與文化交流，難以一概而論，但如發現有不當的地方，當局會要求糾正。