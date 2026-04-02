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消委會牙刷測試｜29款牙刷大比拼！13款磨毛不合格 最貴1款或致口腔受損

社會
更新時間：13:28 2026-04-02 HKT
發佈時間：13:28 2026-04-02 HKT

牙刷測試｜根據衞生署《2021年口腔健康調查報告》，本港約三分之一的成年人及近半數非院舍長者患有未經治療的蛀牙，同時約四成人士有牙齦出血問題，情況令人關注。消委會就29款牙刷進行測試，即睇測試結果、刷毛安全及化學安全！

測試樣本概覽

是次測試涵蓋29款成人手動牙刷，包括18款單支裝及11款多支包裝，樣本主要購自超級市場、個人護理用品店及百貨公司。單支裝售價介乎$9.0至$69.9；多支包裝則由$9.0至$49.5不等（平均每支$3.0至$17.5）。當中15款標示為軟毛，13款為中毛，1款未有標示。全部樣本聲稱適用於成人，5款聲稱採用抗菌刷毛，另有7款配備舌刮。

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測試項目標準

由於本港尚無特定手動牙刷的測試標準，是次測試參考內地強制性標準GB 39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技術要求》及推薦性標準GB/T 19342-2024《手動牙刷一般要求和檢測方法》，進行物理性能與化學安全測試。物理測試涵蓋頸部抗彎力、毛束拉力、磨毛、單絲彎曲恢復率等；化學測試則檢測塑化劑及可溶性有害元素。

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測試結果：物理性能

感官質量及邊緣、尖端

根據標準，所有樣本在外包裝、刷毛、刷柄及氣味等方面均通過感官質量檢測，並無發現銳邊或毛刺等缺陷，全部符合標準要求。

ECdental bioMe頸部抗彎力未達標

此項指標評估牙刷柄的韌性與耐用性。抗彎力不足的牙刷在使用時可能斷裂，其尖銳斷裂處有機會割傷口腔。標準要求成人牙刷的頸部抗彎力不應低於43牛頓。測試結果顯示，1款樣本（ECdental bioMe 雙高密柔軟絲牙刷(柔軟)）在41.4牛頓的拉力下出現斷裂，未能達標。

毛束拉力

毛束拉力評估刷毛的牢固程度，拉力值愈大代表刷毛愈不易脫落。根據標準，成人牙刷的毛束拉力應不低於15牛頓。結果顯示，所有樣本的毛束拉力介乎15.6至71.1牛頓，全部符合標準，表現理想。

毛束彎曲力

此測試用以評估刷毛的軟硬度，數值愈小代表愈柔軟。當中Mannings Guardian備長炭抗菌牙刷，標示刷毛軟硬度為中心，其毛束變曲力達8.55牛頓，數字為眾多樣本中最高，而Watsons 籤細柔軟牙刷(軟毛)的毛束變曲力1.4牛頓，數字為樣本中最低。

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測試結果：刷毛安全性

13款牙刷磨毛不合格

磨毛處理旨在使刷毛頂端圓潤光滑，避免損害口腔軟組織。根據標準，平形毛型牙刷的合格率應達60%或以上，異形毛型則應達40%或以上。測試發現，1款僅含磨毛的平形毛牙刷（IKEMOTO）合格率僅33.9%，未達標準。此外，12款同時含有磨毛及磨尖絲的異形毛牙刷（DAISO、DENTALPRO、Dent-inn、Dr. ORDIN、EBiSU、情熱價格JONETZ、LIFELLENGE、matsukiyo、TOPVALU、Watsons）的磨毛合格率介乎0%至35.2%，同樣低於標準，表現不理想。

全部磨尖絲單絲直徑均符合規定

磨尖絲刷毛能深入牙縫清潔，且對牙齦較溫和。根據標準，全部21款含有磨尖絲的樣本，其單絲直徑均符合規定，測試結果理想。

最貴樣本單絲彎曲恢復率欠理想

單絲彎曲恢復率測試是用以評估牙刷刷毛是否耐用的指標。單絲彎曲恢復率較高的刷毛，使用後較不容易產生變形；相反，單絲彎曲恢復率偏低的刷毛，使用後則較容易散開、捲曲或失去彈性。若長期使用刷毛已變形的牙刷，不僅影響清潔效果，亦可能對牙齦及口腔造成損傷。

標準要求恢復率不應小於60%。測試發現，價值69.9元、最貴的1款樣本（ecostore）的恢復率僅為54.6%，略欠理想，其餘28款樣本則表現良好，介乎61.3%至96.8%。

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測試結果：化學安全測試

為評估牙刷在日常使用中釋出有害化學物質的風險，測試涵蓋8種有害元素及6種鄰苯二甲酸酯類塑化劑。結果顯示，全部29款樣本均未檢出任何上述有害物質，整體表現令人滿意。

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