宏福苑聽證會｜大維修授權票情況普遍 經常涉逾百張 職員無法核對簽名：打個交叉都當你簽咗｜持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（4月1日）舉行第七場聽證會，根據證人作供時間表，將有7名證人作供，包括置邦興業有限公司文員駱倩盈、管理員鍾瑞霞、木工李承富、電工羅國瑞、高級管理員黃百盛、工程主任林文欣及物業主任鄭芷盈。

4月1日獨立委員會聽證會重點：

置邦興業有限公司文員駱倩盈繼續作供。

駱倩盈指消防水缸要「鋪磚仔」，是因為食水缸有配件損毀或失效及水管生鏽須維修，先維修消防水缸，可令其成為臨時食水缸，屆時再維修食水缸。

據中華發展2025年3月28日的發票顯示，早在2025年3月，消防缸已完成維修。

有法團大會收逾200張授權票 無法核對簽名：打個交叉都當你簽了名

【10:45】駱倩盈作供稱，宏福苑大維修以授權票投票情況普遍，經常涉及逾百張授權票，例如9月6日決議轉法團成員的大會則涉逾200張授權票。她又指，授權書投票影響結果很明顯，印象中認為授權票逾半。

委員會成員陳健波問及她有否對授權票作抽查，她稱在任期間沒有做過抽查工作，只會跟授權書核對，但簽名不能核對，「打個交叉都當你簽了名」，而除非授權書欠缺樓層、業主資料，便會跟進。她續指，她會在大會開會前發一張收據予簽署授權書的住戶，核實業主身份。她指，曾有住戶發現被冒交授權書，認為有人作假文書，她會先建議對方問清楚家人，以及考慮會否報警，但以她不知有否業主曾經報警。

陳健波追問應如何提高對授權票的監管，駱認為，在宏福苑中，有很多子女離開單位，但父母沒有更新業權資料，故查冊時發現有很多人已離開宏福苑，而該些子女就無法代父母投票。她又認為，應該要設有標準文件，附有業主簽名樣式，可供核對，「不用打個交叉、畫隻龜，我就可以當合格的簽名文件」。

她另稱，曾見過授權書資料不齊，例如欠簽名，致電業主要求加簽，在住戶門口索簽名，會要求核對身份證，她亦有出示員工證，但期間曾有其他住客不清楚，會指「管理處駱小姐上門收授權書，呃阿婆簽名」，相信在其他屋苑亦情況普遍。

她又指，授權票要開會前48小時內交到，需於該期間內核對並跟進，由物理公司處理。她又稱，多授權票均授權同一人，一般是主席和副主席收得最多授權票，委員亦會收得較多授權票。

部分與消防水缸連接的喉管因工程遭拆除

【10:30】杜淦堃質疑以消防水缸裝載食水的做法是否恰當，駱倩盈回應時表示，會上有人曾提出多種做法，但她已忘記具體討論內容。

杜淦堃又指出，去年三月法團會議的議程中曾提及，在消防工程進行期間，消防水缸每次須關閉十四日，預計工程為期一年。惟駱倩盈稱對此並無印象。

其後杜淦堃在會上展示一幅相片，顯示部分與消防水缸連接的喉管因工程遭拆除，關注此舉是否與轉換食水缸有關。駱倩盈則回應指，自己對消防水缸的維修詳情不甚了解，僅知在工程進行期間消防水缸並無存水。

法團會議有與會者質疑為何消防水缸要「鋪磚仔」

【10:21】置邦興業有限公司文員駱倩盈今日繼續作供。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，駱倩盈曾參加不少維修會議，不少法團會議的紀錄都是由她撰寫。杜淦堃指，法團管委會會議上，與會者有意見質疑為何消防水缸要「鋪磚仔」、「係咪要做咁多」，其後縮減工程範圍。駱倩盈同意說法。

駱倩盈表示，宏業當時解釋，食水缸有配件損毀或失效及水管生鏽，令飲用水質素欠佳，若須維修食水缸，就須有替代安排。她認為消防水缸「鋪磚仔」，可令其成為臨時食水缸，以便日後維修食水缸。

駱倩盈提到，自從換了法團管委會後，曾有居民對是否要做部份工程有意見，代表曾按要求將工程範圍縮細，節省金錢。

【10:15】杜淦堃在會上展示一張中華發展2025年3月28日的發票顯示，已發出八大廈的「維修消防水缸完工消防證明書」。即早在2025年3月，消防缸已完成維修。

記者：黃子龍、曾偉龍