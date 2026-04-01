電動車稅務優惠結束 2月新登記車輛達2978輛 涉金額4.84億元

政府於2月25日宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，於今日(３月31日)屆滿後不再繼續。明日（4月1日）或以後提交首次登記申請（以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準）的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。

運輸署數字顯示，截至2月底，「一換一」計劃下完成首次登記的電動私家車數目為2978輛，涉及寬減總金額為4.84億元。

電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，於昨日(３月31日)屆滿後不再繼續。

根據運輸署回覆查詢，2026年2月，完成首次登記的電動私家車數目為3906輛，其中透過「一換一」計劃完成首次登記的電動私家車數目 2978輛，即佔約76%，涉及的首次登記稅寬減總金額為4.84億元。而完成首次登記的電動私家車，則佔完成首次登記的電動車總數約 97.5%

另外，截至2026年2月底，已登記電動私家車佔已登記私家車總數23.9%。