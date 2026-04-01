Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

電動車稅務優惠結束 2月新登記車輛達2978輛 涉金額4.84億元

社會
更新時間：00:56 2026-04-01 HKT
發佈時間：00:56 2026-04-01 HKT

政府於2月25日宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，於今日(３月31日)屆滿後不再繼續。明日（4月1日）或以後提交首次登記申請（以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準）的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。

運輸署數字顯示，截至2月底，「一換一」計劃下完成首次登記的電動私家車數目為2978輛，涉及寬減總金額為4.84億元。

電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，於昨日(３月31日)屆滿後不再繼續。
電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，於昨日(３月31日)屆滿後不再繼續。

根據運輸署回覆查詢，2026年2月，完成首次登記的電動私家車數目為3906輛，其中透過「一換一」計劃完成首次登記的電動私家車數目 2978輛，即佔約76%，涉及的首次登記稅寬減總金額為4.84億元。而完成首次登記的電動私家車，則佔完成首次登記的電動車總數約 97.5%

另外，截至2026年2月底，已登記電動私家車佔已登記私家車總數23.9%。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
影視圈
7小時前
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
13小時前
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
飲食
12小時前
六合彩｜頭獎1500萬今晚攪珠 即睇10大最幸運投注站
六合彩︱頭獎1500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
4小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
15小時前
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
影視圈
2026-03-30 22:57 HKT
重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算｜Juicy叮
重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
一連兩星期！美心MX長者優惠回歸 樂悠咭全日8折優惠 全線分店適用
一連兩星期！美心MX長者優惠回歸 樂悠咭全日8折優惠 全線分店適用
飲食
9小時前