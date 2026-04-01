房屋局與港大簽合作備忘錄　推動公營房屋建築科技應用

房屋局局長何永賢表示，房屋局與香港大學簽署合作備忘錄，就推動公營房屋發展的創新科技研究及應用加強合作，期望善用公營房屋建屋量大、設計及生產標準化的優勢，作為科研成果全周期落地的應用場景。

建築科技持續發展實現提速提量目標

何永賢在社交平台發文指出，近年公營房屋興建量大幅提升，有賴建築科技持續發展，從組裝合成建築法（MiC）、建築機械人、智慧項目管理、低空經濟科技應用，都為公營房屋由生產單位組件、規劃運輸物流、管理地盤高效運作、加快驗收，以至落成後的管理與維護等，實現提速、提量、提質、提效的目標。她指，未來建築科技的應用落地只會越來越多，將會持續推動行業的升級轉型。

她引述港大校長張翔表示，港大已於2024年成立國家數字建造技術創新中心香港分中心，今次合作標誌跨學科協作邁向新階段，目標是更快速及安全地建造高品質公營房屋，以回應社會住屋需求。

何永賢續指，房委會早前已與港大iLab創新實驗室及房地產及建設系合作，開展多項具實用價值研究。其中，「智傑」—人工智能物聯網MiC運輸物流系統項目，今年3月於日內瓦第五十一屆日內瓦國際發明展奪得金獎，去年十一月榮獲香港資訊及通訊科技獎。項目透過感應器及人工智能技術監測運輸狀況，提升組件運送的安全及效率。

何永賢稱，項目利用安裝於MiC組件上的i-Core感應器進行即時運輸及震動監測，並結合多智能體強化學習人工智能技術，以實現動態實時調度、準確預測抵達時間及主動震動警報，確保「組裝合成」組件能「及時、穩妥、安全」運抵工地。

她表示，《十五五規劃綱要》指出，要優化提升傳統產業、培育壯大新興產業，智能化、綠色化等都為建造業的發展指明方向。期待未來越來越多建築與物業管理的研究與應用，既造福香港社會與市民、帶動行業發展，更進一步讓香港成為向國際展示國家建造實力的重要舞台。