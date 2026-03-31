《東周刊》「香港服務大獎」表揚卓越成就 丘應樺：香港專業服務 創造發展空間

由星島新聞集團旗下《東周刊》主辦之「香港服務大獎」頒獎典禮今日（31日）舉行，共頒發39個獎項，表彰企業、機構及其品牌以至名人的卓越成就。商務及經濟發展局局長丘應樺擔住主禮嘉賓，並提及政府正全力推進制定首份「香港五年規劃」，會把握「十五五規劃」帶來的新機遇，深化與粵港澳大灣區城市合作，拓展內地市場，積極開拓「一帶一路」沿線及新興市場，為香港服務業創造更廣闊的發展空間。

《東周刊》「香港服務大獎2026」頒獎典禮由商務及經濟發展局局長丘應樺擔任主禮嘉賓、香港中華廠商聯合會會長盧金榮，以及香港旅遊發展局企業事務總經理李樺擔任頒獎嘉賓。各得獎機構的管理層代表及公益榮譽大獎得主均出席領獎，場面熱鬧。

丘應樺：服務業是香港經濟重要支柱

商務及經濟發展局局長丘應樺致辭說，今年是國家「十五五規劃」開局之年，也是香港在由治及興新階段中，謀劃未來五年發展方向的關鍵時期。政府正全力推進制定首份「香港五年規劃」，並會把握「十五五規劃」帶來的新機遇，深化與粵港澳大灣區城市合作，拓展內地市場，積極開拓「一帶一路」沿線及新興市場，為香港服務業創造更廣闊的發展空間。

他續指，全球經濟和產業格局正在迅速轉變，數字經濟、人工智能、電子商貿以及綠色轉型，不斷重塑服務業的發展模式。香港作為國際城市，必須把握機遇，推動服務業向高增值、專業化和國際化方向發展。獲獎企業來自不同界別，每一個獎項背後，不僅體現業界對服務質素精益求精的精神，更展現對香港長遠發展的承擔與貢獻。

對於去年投資推廣署共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，按年上升超過4%，創下歷史新高，丘應樺指出，香港是國際金融貿易中心提供高水平專業服務，與國際接軌，擁有健全的法律制度基礎，對知識產權保護周全，加上香港税制低、資訊發達，亦是航空樞紐等配套下，吸引到大量海外及內地人才及企業來港。

對於香港要融入和服務國家發展大局，一起說好香港和中國故事，作為企業都要服務國家，服務香港，香港中華廠商聯合會會長盧金榮認為，第一是創新，透過智能科技提供創新服務體驗給顧客；第二就是有匠心精神，用專業及細心，提供優質服務，並與顧客建立一個互信及緊密的聯繫，並留意到今年得獎企業都有兩個共通點。

香港旅遊發展局企業事務總經理李樺指出，根據在2025年訪港旅客調查，旅客對香港的滿意度，以及推介香港的程度、會否再重來香港的分數均創下歷年新高，鼓勵各界在提供優質服務上再接再厲，希望令旅客「一來再來」，亦都令各行各業受惠。

星島雜誌集團總經理兼《東周刊》總編輯任展興在頒獎典禮上說︰「香港服務業的精彩之處，不僅在於面對逆境時展現的靈活性，更在於那份從不熄滅的創新精神，以專業、誠信和關懷，重新定義了服務的價值，讓客戶感受到超越預期的體驗。」

「香港服務大獎」至今已舉辦22年

「香港服務大獎」至今已舉辦22年，今年獎項共分為「繁榮經濟」、「優越生活」、「溫情洋溢」、「豐衣足食」四大組別，更設「特別表揚獎項」。以上組別獎項均由大眾投票及「香港服務大獎2026」評審委員會選出，可謂極具代表性。

連續五年獲得服務大獎的企業，繼續會獲頒「傑出榮譽大獎」，亦設有「超卓榮譽大獎」嘉許連續十年得獎企業的努力，表彰企業長期以來對香港服務業的貢獻，還有「公益榮譽大獎」，表揚對社會責任及公益慈善有莫大貢獻的慈善團體、商業機構及知名人士。

今年得獎名單之中，「港鐵公司」獲選為「企業責任大獎」；「新世界發展有限公司」獲選「可持續發展企業大獎」；「九龍巴士 (一九三三) 有限公司」獲選「社會共益大獎」，以及「國際培幼會」獲選「慈善機構大獎」，而藝人關嘉敏小姐則當選「慈善之星」。