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免試簽駕照︱網上系統推出半個月預約順暢 深圳居民實測即日取證 運輸署研AI初步審批提速

社會
更新時間：07:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-03 HKT

「粵車南下」實施後，俗稱「吸牌」的「免試簽發香港正式駕駛執照」需求量急增，年初更有排隊黨在金鐘牌照事務處外通宵輪候、炒賣即日籌。運輸署3月16日起全面推行網上預約「免試簽發」櫃位服務，每個工作日名額增至550個，並取消即日籌安排。署方指，網上系統大致穩定暢順，並透露積極探討利用AI，讓申請人預先網上遞交申請資料作初步審核。

盧偉君：申請一般同日完成審批簽發

運輸署總行政主任（牌照事務）盧偉君表示，新系統實施半個月推出至今，運作暢順，申請人均能按指示順利預約、各牌照事務處整體櫃位服務和輪候秩序良好。她指新安排下，申請人能事先計劃、節省輪候時間，如資料齊備，一般可於同日完成審批及簽發。

倘預約不被接納 名額會重新開放予其他申請人

早前有排隊黨收取逾千元的「海鮮價」代辦費，為杜絕預約名額轉讓或被濫用，盧偉君強調，預約系統採取「實名制」安排，並限制同一申請人不可持有多於一個有效預約。申請人網上預約時，系統會透過AI初步審核資料、核實身份，如發現不相符，預約將不被接納，名額會重新開放予其他申請人，以善用預約名額。

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深圳李先生讚沙田牌照事務處位置便利

透過網上系統成功預約和辦理「免試簽發」的深圳居民李先生表示，預約流程順暢，雖進入系統時需輪候約40分鐘，但填表、提交資料、驗證郵箱等過程僅約10分鐘。他預約的是沙田牌照事務處，從福田口岸過關後，乘搭東鐵綫便直達，十分便利。

李先生坦言，早前從朋友得知金鐘牌照處排隊人數特別多、輪候時間長，又有代辦情況，擔心過程繁複。他指採用網上預約，加上沙田牌照處排隊人數少，提交文件後，很快已可取證。

運輸署研AI初步審核 簽發更便捷

盧偉君指，目前名額增至每個工作天550個，比過往多4成，據觀察，有需要的申請人都能成功預約。長遠而言，她指透露署方將積極探討利用AI技術，目標設立新平台，讓申請人預先網上遞交申請資料、上載文件作初步審核，屆時前往牌照處櫃位時就能更直接、便捷處理審批和簽發。

記者：陳俊豪

攝影：葉偉豪

 

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