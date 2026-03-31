何超瓊入稟高院求禁女子陳芃余騷擾及恐嚇 亦不得接近美高梅及信德集團辦公室

已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊（Pansy Ho）昨入稟高等法院，控告前證監會持牌代表陳芃余（Steffi Chen）。何超瓊指陳芃余自去年三月起持續對她作出騷擾及恐嚇行為，要求法庭頒令禁制陳芃余接觸或靠近她及旗下公司美高梅及信德集團辦公室三十米範圍，亦不得散播任何誹謗或貶損言論，另向陳芃余追討損害賠償。根據司法機構網頁顯示，本案件現時並無聆訊排期。

原告為何超瓊（HO CHIU KING PANSY CATILINA），被告為陳芃余（CHEN PAN YU STEFFI）。翻查網上資料顯示，陳芃余在2015年至2018年曾是建銀國際金融有限公司企業融資顧問代表、證券顧問持牌代表及證券交易代表，而陳芃余已在2018年遭證監會除牌；入稟狀列明陳芃余居於荃灣柏傲灣。

何超瓊在入稟狀指，陳芃余約自2025年3月起對她作出騷擾及恐嚇等行為，現入稟高等法院，要求法庭禁制陳芃余直接或間接對她作出騷擾、非法侵入她擁有的物業、進入或停留於美高梅中國控股有限公司（MGM China Holdings Limited ）及信德集團有限公司（Shun Tak Holdings Limited）辦公室的三十米範圍內。

何超瓊亦要求法庭禁制陳芃余以電話、電郵或其他方式接觸或聯絡她，印製、製作、散發、傳送或以其他方式發布任何包含虛假、誹謗或貶損她的資料，另要求法庭下令陳芃余向她作出損害賠償等。

案件編號：HCA528/2026

法庭記者：劉曉曦