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觀塘客貨車撞斃「衝紅燈」婦人 62歲司機認不小心駕駛罪 還押4月判刑

社會
更新時間：12:05 2026-03-31 HKT
發佈時間：12:05 2026-03-31 HKT

62歲貨車司機去年10月在觀塘駕駛貨車期間，撞上一名「衝紅燈」的六旬女子，導致女子身亡。涉案貨車司機因此被控1項不小心駕駛罪，他今於觀塘裁判法院認罪。辯方求情時，指被告過去有38年駕駛經驗，沒有案底，僅有1次定額罰款記錄，望法庭判處罰款或社會服務令。惟署理主任裁判官引述案例指並不合適，下令被告還押至4月14日判刑，期間索取背景報告。

撞倒「衝紅燈」過路婦

被告陳偉明，承認於2025年10月10日在香港九龍觀塘勵業街與觀塘道交界近燈柱AA6492，在道路上不小心駕駛一輛輕型貨車。

案情指，當日下午被告駕駛涉輕型貨車至案發路口，該處有行人過路處及交通燈，而當被告駛過路口時，撞上了61歲女事主。女事主當場失去意識，她頭部重傷，送院搶救後不治；當該名女子步出安全島及橫過馬路時，行人過路交通燈號為紅色。基於被告當時沒有足夠謹慎，警方以不小心駕駛罪起訴被告。

案例指不適合判罰款或社服令

辯方今求情時，提到被告過去有38年職業司機經驗，一直在某物流公司工作，從無案底，僅有一次定額罰款記錄，而專家供詞亦指案發時被告僅有0.9秒反應時間，他在看到死者即時剎車，但已來不及，被告深感抱歉，望法庭考慮判處罰款或社會服務令。

惟鍾官考慮案例後，認為罰款或社會服務令並不適用，押後案件至4月14日判刑，以待索取背景報告，期間被告須還押。

案件編號：KTCC577/2026
法庭記者：王仁昌

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