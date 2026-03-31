資深大律師｜六人獲委任 委任典禮5.16舉行

《星島頭條》獨家消息，法律界一年一度盛事今早揭盅，本年度共有6 名男女大狀成功取得「資深大律師」頭銜。當中包括大律師陳永豪（Charles) 、大律師鄭欣琪(Bonnie)，大律師Hollander Charles 、大律師卓元暢、大律師嚴永錚(Eugene)以及大律師王永愷（Martin)。

有關任命將於委任典禮中隨公告委任書後生效，獲委任人士將在典禮中成為資深大律師。委任典禮將於2026年5月16日（星期六）上午10時在終審法院舉行。

本年度約有10名私人執業大狀提出申請，經過由終審法院首席法官張舉能為首的遴選委員會精心挑選後，《星島頭條》網得知，共有6人「成功跑出」，得到「資深大狀」榮銜。

資深大律師是香港法律界中地位尊崇稱號 由終審法院首席法官任命

資深大律師（Senior Counsel，簡稱SC）是香港法律界中地位尊崇的稱號，由終審法院首席法官根據《法律執業者條例》任命，專門表揚在執業經驗、品格及專業知識方面有卓越成就的大律師。

當中包括COURTYARD Chambers創辦人的陳永豪大律師、來自Bernacchi Chambers的嚴永錚、來自Temple Chambers的大律師鄭欣琪和大律師Hollander Charles ，以及來自Des Voeux Chambers的卓元暢、來自Parkside Chambers的王永愷。

陳永豪大律師。

陳永豪大律師專注刑事案件 為清洪徒孫

於1998年執業的陳永豪大律師、一直專注處理刑事案件。陳大狀亦以優異成績獲香港大學社會學系頒授社會科學碩士（犯罪學）學位。

陳大狀師承已故溫華盛大律師，也是清洪資深大律師的徒孫。

陳大律師承接所有刑事上訴、審訊，以及其他在各級法院及管理組織進行的聆訊之委聘，亦曾就紀律處分程序為客戶提供法律意見及進行抗辯。

另外，陳大狀自2009年起獲認可為英國有效爭議解決中心（CEDR）的調解員，現時亦獲華南(香港)國際仲裁院（SCIA(HK)）認可為仲裁員。

在執業初期，陳大律師曾多次以暫委裁判官的身份在司法機構服務，並自2012年起屢獲委任為暫委區域法院法官。陳大律師積極參與多個委員會的工作，包括大律師公會執委會，以及其轄下的海外大律師資格認許﹙刑事案件﹚常務委員會、刑事法律與程序專業委員會、紀律常務委員會，以及擔當公民教育常務委員會主席。同時，他亦在多個政府及公共機構服務。

鄭欣琪大律師。

鄭欣琪大律師常就仲裁案件提供法律意見

於2011年在香港執業的大律師鄭欣琪、畢業於香港大學法學士（一級榮譽）、香港大學社會科學學士（政府與法律）（一級榮譽）、其後取得哈佛大學法學碩士和牛津大學全球治理與外交理學碩士。

她的執業領域包括民事、商事和家庭事務，以及稅務和公法。她曾以初級大律師的身份在終審法院、上訴法院、原訟法庭、區域法院、家事法庭、稅務覆核委員會、市場失當行為審裁處、證券及期貨事務上訴審裁處、死因裁判法庭、城市規劃上訴委員會、土地審裁處和裁判法院出庭。

她也經常就仲裁案件（包括以普通話進行的仲裁）提供法律意見並出庭。

Hollander Charles大律師。

Hollander Charles大律師曾參與倫敦許多重大訴訟案件

另外 Hollander Charles 在倫敦布里克法院律師事務所執業，但自2015年獲得香港大律師資格並加入Temple Chambers，之後他便往返於倫敦和香港之間。他取得香港大律師資格是為了能有更多時間在香港的法院和仲裁機構擔任出庭大律師。

Charles 曾參與倫敦許多重大訴訟案件，並親力親為地擔任團隊負責人，參與他所參與的任何訴訟。

卓元暢大律師。

卓元暢大律師是《香港建築法》特約編輯

卓元暢大律師畢業於香港大學，並獲得建築學士一級榮譽學位和法學士一級榮譽學位，後於牛津大學獲得了法學碩士學位。他於2005 執業，2006年加入德輔大律師事務所。

卓大律師的執業範圍十分廣泛，主要包括公司法和商法、建築爭議、破產和清盤法、財產和信託事務等。他亦熟悉申請和解除商業禁制令的程序以及委任接管人的程序，並在這類事務中為客戶提供法律諮詢和辯護服務。

卓大律師不但參與過各級法院和審裁處的聆訊，也常代表客戶參與仲裁聆訊。

在執業之餘，卓大律師也是《香港建築法》的特約編輯，以及《香港法律報告與摘要》（Hong Kong Law Reports and Digest）的顧問編輯。他曾就仲裁和公司法領域的主題在若干研討會中發言。

王永愷大律師。

王永愷常大律師處理需要申請禁制令的大型商業案件

王永愷Martin 於2001畢業香港大學法學士，翌年取得香港大學法學專業證書，2003獲得波士頓大學法學碩士。

王永愷在民事爭議解決方面有豐富經驗，執業範圍廣泛，並在香港各級法庭及審裁處和仲裁中代表客戶。他的專業能力在涉及兩岸融資、合資等等的複雜商業糾紛的爭議中備受肯定。他的執業範圍亦涉及專業疏忽和平等機會申索。以上種種皆能顯示他處理不同案件的能力。

在訴訟外，他亦為客戶提供法律意見，並曾就監管事宜向擬上市的公司提供策略諮詢，並經常在海外訴訟和仲裁中（包括內地，馬來西亞等）擔任專家，提供香港的法律意見。

他在緊急案件中為客戶作出迅速及慎密決定的能力亦廣為人知， 他經常處理需要申請禁制令的大型商業案件，即時和有效地的保護客戶的權益。

嚴永錚大律師。

嚴永錚大律師專長婚姻財產法

另外，於2001年正式在香港執業的大律師嚴永錚，自2002年10月起成為Bernacchi Chambers的成員，其民事業務涵蓋訴訟和諮詢工作。他專長於婚姻財產法（包括涉及信託、土地和房產中的第三方權益、婚前協議和跨境離婚的案件）、子女扶養權糾紛（例如監護權爭議、根據《未成年人監護條例》提出的申請、根據《父母與子女條例》提出的申請、遷居案件和《海牙公約》提出的法律衝突）。

嚴永錚於2011年獲得認證，並擔任所有民事法律領域的調解員。他曾在德國柏林國際兒童衝突調解中心（MiKK）接受《海牙公約》案件的高階跨國家庭調解培訓。

記者：徐曉伊