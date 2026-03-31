宏福苑聽證會︱管理處當日接獲大量居民查詢及求救 惟未聞有工人稱「火燭」︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（3月31日）舉行第六日聽證會。根據證人作供時間表，將有7名證人作供，包括宏泰消防工程有限公司董事及工程師鍾傑文、電工李俊賢。至於置邦興業有限公司文員駱倩盈、管理員鍾瑞霞、工程主任林文欣、木工李承富、電工羅國瑞亦會在聽證會上發言。

3月31日聽證會重點：

除宏志閣外，另外7座的防火裝置電路因大火高溫而損壞，不符合部門2022年的的防火規定。不過宏福苑消防設備承辦商「宏泰消防工程有限公司」指，年檢是根據宏福苑落成時的標準做。

消防年檢疑早已顯示水缸有問題，宏泰消防董事鍾傑文回應指「我諗我哋填錯」，承認「冇留意到年檢表」便簽署。

維修工程期間，疑添加了「不常見」鋪磚仔工程，導致須清空水缸並關閉水泵。宏泰消防同意有關工程對消防水喉而言並非必要。

鍾傑文指，確保管理處清楚消防系統全數被另一間公司關掉「已經多事咗」。

年檢僅發現4處損壞，惟火災後消防處測試宏志閣火警鐘，發現無法正常運作，鍾偉傑指年檢與大火相隔好一段時間，不排除「有好多人掂過」。

置邦文員指2024年2月內並接獲26宗投訴，當中包括工人隨處小便及堆放大量木板

第二名報警者指火災當日接獲大量居民來電查詢及求救，惟未聞有工人提及「火燭」。

置邦文員指火警當日接獲大量居民來電查詢及求救 惟未聞有工人提及「火燭」

【15:45】杜淦堃問駱倩盈同事之間會否討論長期停用消防系統所衍生的問題，駱倩盈回應「冇」。杜淦堃追問會否有催促「宏業」加快工作進度，駱倩盈回應「冇」。 杜亦問及保安及住戶會否因系統停用而感到擔心向管理處反映？駱倩盈指宏泰邨3樓曾有一位男住戶反映，滅火筒擺放位置不順手，需要跟進。她已即時向保安人員反映情況，並即時跟進。

駱倩盈又指，火警當日自己身處宏仁閣的保安控制室，曾叫所有保安員調配往宏昌，其間她曾報警，亦聯絡宏業方面求助。

杜淦堃指，駱倩盈是第二名致電999報警的人士，駱倩盈指，當時控制室收到大量居民來電查詢及求救，電話鈴聲不斷響起。對於是否有維修工人講火獨，駱倩盈指「冇」。

【15:55】置邦興業有限公司文員駱倩盈隨後在聽證會作供，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示駱倩盈早於2007年加入置邦，擔任物業助理，負責接聽投訴及各種雜務，駱倩盈指日常工作需「成個屋苑周圍走」。2019年她一度離開，翌年重返舊職，惟約半年後再次離任。直至2024年8月，她再度加入公司，現時主要負責管理處文書工作，並參與大維修會議，處理大量與工程相關的投訴。

她提到，2024年7月25日至9月24日的紀錄顯示有26項投訴。其中一宗投訴涉及工人在工作間內隨處小便，另外有住戶投訴堆放大量木板，她表示已通知宏業，對方回覆指木板是用作保護棚架，屬安全措施。她亦指，管理處去年10月8日至10日一連三天派員到場觀察工人實際工作情况。

宏福苑聽證會︱宏泰消防電工稱管理處知悉電源被關

【15:25】「宏泰」電工李俊賢作供指，去年3月年檢時有檢查天面水缸，水缸內部依然是石屎而非鋪磚，並且確定水缸沒有出現漏水或需要維修的情況。至11月19日，李俊賢到宏福苑更換扲手，是第一位「宏泰」成員得悉全部8座大廈的消防加壓泵總電源被關，他當時有告知公司，亦按公司指示查詢管理處。他稱，當時管理處鄭小姐表示「佢哋知道」消防電源被關，而他完成11月19日及21日的扲手更換工作後，沒有打開電源便離開。

【15:10】另外，鍾傑文指，沒有向管理公司置邦興業有限公司追問另一間消防承辦商是甚麼。他提到，自己11月19日首次知道八幢大廈總掣關了，但一個月前，已知道大廈做消防水缸工程，即總掣已關了超過一個月。

代表宏泰消防工程有限公司的大律師林樂夫問鍾傑文於大火當日是否知悉或了解屋苑大堂有張貼消防裝置關閉通知書，鍾傑文表示，稱「我完全唔知，冇聽過員工有咁講」。

宏福苑聽證會︱宏泰消防稱宏福苑消防非用新系統 易出問題

【14:50】代表政府的資深大律師孫靖乾出示「宏泰」去年3月的宏志閣年檢核對表及證書，顯示年檢結果只顯示宏志閣24及30樓的扲手玻璃，與18及31樓的火警聲響警鐘，僅4處出現損壞情況需要執修。但是消防處在大火後檢查未受大火直接波及的宏志閣，發現即使重新打開消防總電掣，整幢樓的警鐘依然無法正常運作。

鍾傑文回應指，各個警鐘是通過燈喉電路串連，強調任何一個位置出現短路或損壞，都可能致「跳Fuse」而出現問題，強調年檢與大火相隔好一段時間，不排除「有好多人掂過」，且強調「宏福苑唔係一個新系統，容易出現...問題都多啲。」他又強調，正因如此才反映定期做年檢的重要性。

【14:45】代表政府的資深大律師孫靖乾向鍾傑文提問，針對宏泰於2025年3月進行的年度檢驗，詢問在年檢結束約六至七個月後才進行修補工作是否屬於普遍做法。鍾傑文表示，這種情況「呢個係唔special既情況，相信並不特殊」。

左起：李俊賢(宏泰消防工程有限公司電工)、鍾傑文(宏泰消防工程有限公司董事及工程師)。

宏福苑聽證會︱宏泰消防堅稱無責任向管理處提建議 稱提醒消防系統被關閉「已經多事咗」

【13:00】就消防工程責任問題，對於宏泰方面聲稱，2024年並未負責宏福苑的消防工程，直至2025年年初，才收到相關已簽署的報價單。許偉強指出，宏泰與置邦曾簽訂一份為期兩年的合約，於2024年1月生效。而在聽證會上，有法團文件顯示，2024年4月宏泰為宏福苑的消防承辦商。鍾傑文表示，同意該文件內容，但稱自己因未有出席相關會議，對事件完全不知情。

【12:45】鍾傑文表示，當日大火發生時，他曾想前往現場，但黃健華已經在場。鐘形容自己一路看着新聞報道，心情一直很差。他亦擔心自己是否有責任。他認為，每一個香港人看到這樣的情況，都會感到擔憂。

鍾傑文強調，電掣確實不是他關掉的，只是擔心管理處的人沒有按照程序處理。

鍾傑文在代表置邦興業有限公司的資深大律師許偉強盤問下同意，10月17日與鄭小姐的通話中，沒有問鄭小姐工程影響消防系統的範圍、時長，亦在該次通話後直到11月19日前，長達一個月都無再找管理處關注情況。

【12:30】代表置邦興業有限公司的資深大律師許偉強盤問鍾傑文，指「唔好理你有無責任通知消防處先，你係咪（向管理處）提供建議會更理想？」鍾傑文直言，其實行內有思想「唔係自己嘅嘢，唔好教人做嘢」，稱既然聘用了第二間消防公司負責相應工程，應向管理處提供專業協助的會是對方的消防公司，重申「宏泰」在得悉系統全數被關，「在沒有責任下基於安全考慮」派員工通知管理處，確保管理處清楚系統全數被另一間公司關掉，「我覺得已經多事咗了。」

【12:10】另外鍾傑文供稱，在10月17日，即水管工發現水缸無水後，曾致電管理處鄭小姐，詢問對方提供相關「掛牌」文件，但對方無提供。

【12:00】鍾傑文分幾個層面回應，首先強調「宏泰」不適合在完成替換工作後，先行啟動電源完成有關替換過的設備測試，因為「宏泰」不清楚「掛牌」的工程涉及甚麼項目，即使在別的工程完工前測試無問題，不代表工程後的裝置仍能有效運作，「我諗係自欺欺人。」所以，他指一般做法是替換過損毀設備後，等待管理處及對方公司完成工程，「除牌」後才進行測試，再出證書完成年檢維修工作。

至於「宏泰」是否應該在明知測試工作無法即時完成下，依然選擇進行設備替換，鍾傑文回應稱，維修工作的對象是本身已損壞的裝置，即使不進行替換，裝置本身亦無法正常運作，而替換後即使無法測試，但「換咗總比壞嘅好。」他又舉例，火災當日接獲消防查詢，問替換過的入水制能否使用，他稱「雖然未測試過無証書，但用到㗎。無換到就可能用唔到。」

「宏泰消防工程有限公司」董事、工程師鍾傑文。

宏福苑聽證會︱八座儲水缸工程期間全被清空 宏泰消防事前已知消防系統電力關閉

【11:40】李澍桓指，去年10月16日「宏泰」完成宏仁、宏道、宏新閣的消防維修工程後，員工蔡金龍到每座天台打開消防水缸的出水閘制，以作測試，但有另一名唐姓職員未見消防水喉出水，遂再到三座大廈天台檢查水缸和消防水缸的出水閘制，發現三座大廈消防水缸內均無水。「宏泰」向宏福苑工程主管林先生查詢，得知宏福苑八座大廈消防水缸都有執修工程，所以放掉消防儲水缸的儲水，「宏泰」員工向鍾傑文及宏福苑管理處報告後便離開。

鍾傑文在聽證會上確認說法，稱當時提出要員工向管理處交代，員工稱已交代，並得悉由「掛牌」的承辦商，即「中華發展工程有限公司」處理，其後他再得悉宏福苑八座大廈的消防水缸都因工程而全部缺水。鍾傑文同意，在全數水缸缺水下，「宏泰」無法完成工程後的測試。至11月19日「宏泰」派電工進行有關維修時，鍾傑文同意再次得悉宏福苑8座大廈的消防系統的總電力全數被關閉，他續補充，不單知悉電力被關，更發現消防上水泵的入水口被替換，「不知工程還導致有甚麼系統被更動。」

李澍桓提及，火災時有居民嘗試開消防喉救火，但水量甚少，並關注「宏泰」有否想過向物管置邦反映「我唔做得呢個工程呀，我做完試唔到，好大劑？」鍾回應指「我當時冇想到」。李澍桓續盤問鍾，「宏泰」在11月知道消防系統的電源被關，「當明知（測試）工作無法完成時，繼續進行裝置替換，是否有責任。」鍾傑文否認存有責任，「我哋未測試，唔係唔測試。」

維修疑添加「不常見」鋪磚仔工程 須清空水缸並關閉水泵

【11:15】對於消防水缸工程，宏福苑維修合約列出，所有水缸飾面均用白階磚。鍾傑文認為做法不常見，稱以其認知，一般維修消防水缸無須「鋪磚仔」，因消防水缸內的儲水用作滅火，無需特別保持潔淨，不明白宏福苑為何有此安排，做法不常見，又指修理水缸一般也不需三個月的時間。李澍桓指當業主立案法團決定維修水缸，且要在內鋪磚就須清空水缸，並關閉水泵，避免放水後「扯返啲水上去」。鍾確認說法。

宏福苑聽證會︱宏泰消防董事：消防年檢時「好難100%睇到」水缸有無問題

【11:00】李澍桓亦提及消防水缸的年檢情況，聽證會上有一份宏仁閣的年檢核對表，顯示「水缸整體和結構、包括貓梯是否完好，沒滲漏和明顯破損」的紀錄為「是」，而兩個有關水缸存水的檢查項目皆紀錄為「否」。

李指出，消防水缸的儲水能力須具備一定要求，包括存水量不可少於90%，一旦跌破90%時，就應自動由水泵抽水注滿。消防水缸正是消防喉轆救火時的供水主要來源。他關注，紀錄為「否」，是否代表儲水和注水能力出現問題。鍾回應稱「我諗我哋填錯」，又稱他為表格簽署時「冇留意到年檢表」。他指自己在發出證書時，「睇唔到」（無留意到）核對表中員工填了「否」，但強調根據與員工的通話，及照片，均無發現水缸有問題。

鍾傑文表示，除證書外，亦會檢視現場拍攝的照片，強調「有咩都會影相」。李澍桓則指出，在49張已檢查並標示有問題的照片中，未見涉及水缸的影像。鍾回應稱，是由於未有發現水缸出現異常。李隨即追問，為何年檢表格中會記錄水缸受損。鍾表示「唔知點解黃劍華咁表述，但強調「當然是我責任，我當時冇睇清楚」，並重申相信水缸並無漏水。

【10:55】委員會主席陸啟康於會上提問，如何確定水缸當時並無問題。鍾回應時表示，會「揭出來睇一睇」，但坦言「好難100%睇到」，只要見到水缸有水便算符合檢查要求。他補充，若水缸出現漏水，通常會留有水跡，容易察覺，加上管理處會主動通報，居民亦會作出投訴。

【10:45】獨立委員會代表大律師李澍桓展示消防處助理處長姜世明向委員會提交證供稱，火警警報系統包含「扲手」、警鐘等都是由電路連結，電線都是重要部分，但大火後消防調查，除宏志閣外，所有大廈都被大火損毀電線，似乎為「不合規」。

據消防處的證供顯示，消防於火災後曾對宏福苑的防火設備進行檢查，發現其中7座的防火裝置電路因大火高溫而損壞。據部門2022年的的防火規定，裝置電線被視為消防設備一環，必須具相應防火功能，故消防處質疑相關裝置電路的防火性能不達標。

宏福苑消防設備承辦商「宏泰消防工程有限公司」董事及工程師鍾傑文今日繼續作供。他指收到「消防警鐘系統年檢核對表」後也有疑問，到底是根據2022年的法例，還是1984年即宏福苑落成時的條例檢查。鍾指，消防處回覆他指根據落成時標準，他其理解是如有損毀要換，就跟2022年標準；如沒損毀，不用換，就用落成標準。

而3月年檢的核對表中顯示，有關電線及電路的防火性能標準核對一環中，員工填了「不適用」。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：盧江球