每日雜誌｜發展巨浪或衝擊棲息地 宏觀海洋規劃為白海豚續命 大澳擬設錨泊區龍鼓灘填海 環團籲完善環評降影響

中華白海豚是本港回歸吉祥物，惟過去5年每年錄得不超過40條。當局擬於白海豚主要棲息地大澳對開海面，設置訪港遊艇錨泊區，並在毗連白海豚重要覓食地點「龍鼓水道」的屯門龍鼓灘，填海建造「智綠產業港」，保育人士指兩項措施恐對白海豚帶來嚴重影響。填海造地是本港提供額外土地的主要措施，環團建議當局引入「海洋空間規劃」概念，長遠以宏觀角度規劃海上空間使用，並完善「環境影響評估」系統，為未來填海工程訂立標準，減少影響海洋生態。

海事處擬於大澳設置2個供訪港遊艇停泊的錨泊區。

中華白海豚是國家一級保護動物，亦為國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》「易危」物種。漁護署估計，棲息珠江口及本港水域的白海豚，約有2500條。本港的族群，主要棲息西面水域及鄰近珠江口的鹹淡水交界。過去20多年，本港白海豚數量由2003年的188條，減至2024年的38條，當中大嶼山東北水域，連續10年無錄得白海豚（見表）。

過去5年每年錄得不超過40條

海事處早前建議在大澳等5個潛在地點，設置訪港遊艇錨泊區，供遊艇錨泊，並於本港自由航行。當局預期上述錨泊區，共可停泊115艘40米長的遊艇，其中大澳設2個錨泊區，分別位於大澳碼頭對開，及虎山觀景台對出海面。

據漁護署《鯨豚監察報告》，2024年本港記錄的38條白海豚中，有37條於大嶼山西面及西南面近岸水域發現，即大澳半島至石壁，反映上址為白海豚僅存的主要棲息地。

香港海豚保育學會副會長麥希汶指，近月在大澳水域發現多個白海豚群組，部分群組有5至6條白海豚。《鯨豚監察報告》中，該水域每平方公里海豚密度達60，屬中密度以上。她稱，大澳錨泊區與白海豚棲息地重疊，憂船隻頻繁進出，滋擾白海豚生境。

香港海豚保育學會早前於大澳海面發現白海豚與幼豚。 香港海豚保育學會提供

白海豚主要覓食海床的底棲魚類，她指船隻錨泊時，船錨會破壞海床，影響白海豚的食物供應，或令白海豚改到其他地方覓食。近年有研究發現，高含量重金屬與污染物，甚至劇毒的防火物料，會引致白海豚中毒、不育，或致幼豚夭折。她擔心到訪船隻上升，增加排放重金屬物，威脅白海豚。

大澳居民陳小姐亦指，大澳除有「水鄉」特色，亦是白海豚出沒熱點，料可吸引訪客，惠及商戶。近年大澳多次發現白海豚擱淺死亡事故，部分白海豚屍體疑遭船隻拍擊所傷，前年更有白海豚遭繩索纏頸，她憂慮船隻到來觀豚會帶來威脅。

2023年西貢出現布氏鯨，惟該鯨其後遭船隻高速撞擊致死，令公眾關注觀鯨豚的安全事宜。今年下半年，當局將提交《野生動物保護條例》修訂草案，加強保護鯨豚，並為現行《觀豚活動守則》賦予法定地位。麥希汶指，漁護署已制訂全面守則，如列出安全速度及距離，惟現時只靠船家自律遵守，盼盡快立法規管。

居民憂船隻增碰撞風險

世界自然基金會（香港）海洋保育主管彭莉恩指，暫未有大澳錨泊區海上交通流量分析，難估計其對白海豚棲息地的潛在影響。她指，若船舶活動無可避免增加，政府及營運方應考慮透過預約或配額機制，控制船隻於敏感生態區域的使用量，並限制船速及航線，以減低海底噪音干擾及船隻碰撞風險。

當局將在屯門西建造「智綠產業港」，發展「先進建造業」及「綠色/新能源」等項目。本月初，環境諮詢委員會有條件建議批准相關的龍鼓灘填海工程。工程最快2028年展開，填海面積145公頃。環諮會雖認為項目範圍內及附近水域是白海豚重要棲息地的機會不大，但仍要求施工時進行監察。

政府計劃於屯門龍鼓灘海面進行填海工程，打造「智綠產業港」。

保育人士Sam指，龍鼓灘填海選址及附近「龍鼓水道」所在的北大嶼山水域，本是白海豚覓食和育幼場，亦距鄰近「沙洲及龍鼓洲海岸公園」僅1.6公里。他質疑，當局指項目範圍內及附近水域不是白海豚重要棲息地的說法，認為與當初的環評報告粗疏有關。

麥希汶亦指，據《鯨豚監察報告》，當局採用「水底聲音監察方法」，於北大嶼山水域的大小磨刀和沙洲龍鼓洲海岸公園進行監測，發現710多個白海豚聲音數據，大部分來自龍鼓洲北面，認為上址仍有一定數量白海豚。

對當局提出於施工時在工地周邊設管制區，並於施工前半小時觀察，若發現白海豚便延遲工程的建議，麥指，過去大型填海工程亦設相關要求，惟如今竟是保護白海豚唯一措施，並指欠缺往後的定期監察及審視措施。

中華白海豚被挑選為去年第15屆全國運動會的吉祥物。

倡引入「海洋空間規劃」理念

就當局提出「優化海洋哺乳動物監察智慧措施」，彭莉恩指僅屬改善資料收集及監察措施，並指即使運用人工智能及聲學偵測，並未緩解工程改變海床底質、削弱覓食環境及喪失棲息功能等永久影響。對在白海豚整體數量回升前，當局再在其以往重要棲息地的龍鼓灘批准填海工程，她指做法欠理想。

香港中文大學研究指出，北大嶼山水域的白海豚，長期受填海、高速船和水質污染影響，過去10多年，該水域經歷興建機場第三跑道、港珠澳大橋人工島和東涌填海工程，令該水域白海豚棲息地嚴重減少，白海豚數量亦持續下降。2015年三跑工程動工前，大嶼山西北水域發現10條白海豚，至2022年三跑啟用，上址水域僅剩1條白海豚，至今仍未回升。

大型工程及填海造地能推動發展，惟北大嶼水域的情況是前車可鑑，Sam促當局正視大澳錨泊區對大嶼山西面白海豚生境的潛在影響，並避免龍鼓灘填海工程令北大嶼情況再惡化。

長遠而言，彭莉恩建議引入「海洋空間規劃」理念，就未來10至20年的航運、港口的船泊措施進行宏觀規劃。她亦指，現行「環境影響評估」制度，未能充分反映大型填海工程對白海豚的長期及不可逆轉影響。她建議，當局訂立較完善的環評機制，如訂定評估準則，以應用於未來不同填海工程，減少對海洋生態的影響。

2023年，一條成年雄性中華白海豚被發現擱淺於大澳對出海面。

保育人士憂影響索罟群島江豚

大澳將增設2個訪港遊艇錨泊區，保育人士擔心遊艇頻繁駛經附近的大嶼山以南及索罟群島水域，影響棲息上址的另一原生物種——江豚。

江豚沒有背鰭、性格害羞，過去一直難以掌握其實際數量及生活習性。根據《鯨豚監察報告》，2024年江豚主要出沒於索罟群島東面及西南面，以及長洲與石鼓洲之間水域。香港海豚保育學會副會長麥希汶稱，當局除於大澳增設訪港遊艇錨泊區，亦拆牆鬆綁，容許訪港遊艇自由航行。

她擔心，訪港遊艇到訪大澳前後，或行經南大嶼或索罟群島水域的江豚棲息及繁殖地帶，帶來無形影響。她稱，江豚對船隻十分敏感，若發現有船隻出現會遠遠避開，擔心影響江豚的生境及作息，盼海事處加強巡視，並進行宣傳及教育。

海事處料選址不影響生態 承諾不時作檢討

就環團關注中華白海豚的前景，海事處重申在大澳等地設「訪港遊艇錨泊區」，並不會影響海洋生態，處方日後會不時作出檢討。土木工程拓展署亦指，擬議龍鼓灘填海範圍並非白海豚較常出沒的深水水域，預計影響較輕微。

海事處稱，該5個潛在位置適合設立訪港遊艇停泊的錨泊區，按雷達紀錄和實地觀察，上述各錨泊區現時亦已有一定數量船隻進行活動。處方已考慮有關位置均鄰近一般航行水域，並為熱門休閒船隻活動區域附近；以大澳為例，初步建議的訪港遊艇錨泊區距離鄰近的大嶼山西南海岸公園約1400米，而其他選址附近均沒有海岸公園，現時在附近亦有一定的船隻活動。

發言人亦指，海事處的遊艇動態監察系統可實時監察訪港遊艇的動態，以控制各錨泊區訪港遊艇的停泊數量。海事處相信，訪港遊艇錨泊區的選址不會影響船隻航行安全、地區船隻應用或海洋生態，處方會平衡安全與便利，日後不時檢討。

土木工程拓展署亦稱，擬議龍鼓灘填海範圍，並非白海豚的主要棲息地。署方指，上址水域遠離沙洲及龍鼓洲海岸公園的白海豚棲息地，與海岸公園之間有龍鼓水道作天然緩衝區，加上填海範圍位於龍鼓上灘近爛角咀岬角內的淺水區，並非白海豚較常出沒的深水水域，預計對白海豚影響較輕微。

署方亦稱，施工期間會推行「海洋哺乳動物觀察計劃，並透過「水下被動式聲學監測」及人工智能攝影機，持續監察施工範圍內的海洋環境，並安裝隔泥幕以緩解工程對水質的影響，盡量減低對白海豚的可能影響。

記者：關英傑