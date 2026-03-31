放工注意！天文台：廣東強雷雨帶或在未來兩三小時影響本港 籲市民留意天氣變化

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，預料位於廣東北部的低壓槽會在今日逐漸靠近沿岸地區。天文台今午（31日）5時40分發出特別天氣提示，指位於廣東內陸的強雷雨帶正逐漸向南移動，可能會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。初時部分地區能見度較低。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。吹和緩偏南風，高地風勢清勁。

展望未來一兩日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。復活節及清明節假期天氣漸轉不穩定。

分區氣溫

九天天氣預報

一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預料一股偏東氣流會在本週中期影響華南沿岸，該區天色較為明朗，但仍有一兩陣驟雨。受低壓槽影響，復活節及清明節假期華南天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。隨着低壓槽減弱，下週中期驟雨逐漸減少。