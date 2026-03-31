Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

放工注意！天文台：廣東強雷雨帶或在未來兩三小時影響本港 籲市民留意天氣變化

社會
更新時間：06:54 2026-03-31 HKT
發佈時間：06:54 2026-03-31 HKT

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，預料位於廣東北部的低壓槽會在今日逐漸靠近沿岸地區。天文台今午（31日）5時40分發出特別天氣提示，指位於廣東內陸的強雷雨帶正逐漸向南移動，可能會在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。初時部分地區能見度較低。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。吹和緩偏南風，高地風勢清勁。

展望未來一兩日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。復活節及清明節假期天氣漸轉不穩定。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預料一股偏東氣流會在本週中期影響華南沿岸，該區天色較為明朗，但仍有一兩陣驟雨。受低壓槽影響，復活節及清明節假期華南天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。隨着低壓槽減弱，下週中期驟雨逐漸減少。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
6小時前
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
影視圈
5小時前
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
7小時前
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
01:34
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
影視圈
17小時前
施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣
施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣
影視圈
6小時前
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙
影視圈
3小時前
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
飲食
2026-03-30 15:24 HKT
中年漢石鼓洲地盤猝死｜死者曾OT至午夜 無得食午膳 遺孀哭崩：無端端就走咗！
01:30
中年漢石鼓洲地盤猝死｜死者曾OT至午夜 無得食午膳 遺孀哭崩：無端端就走咗！
突發
18小時前
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
即時娛樂
8小時前