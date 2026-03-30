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皇馬簽名會風波︱球迷入稟追討損失 歷時15個月獲判4400元賠償

社會
更新時間：22:24 2026-03-30 HKT
發佈時間：22:24 2026-03-30 HKT

2024年底皇家馬德里對巴塞隆拿傳奇球星賽在大球場上演，賽前有皇馬球迷高價購買見面會門票，卻出現球星提早離場風波，球迷怒轟貨不對辦，向消委會投訴及入稟小額錢債審裁處追討賠償。皇家馬德里香港球迷會今日（30日）在社交平台交代最新情況，指歷時超過15個月，經聆訊後法官裁定主辦方安排失當，應承擔相關法律責任，入稟追討的球迷獲判4,400元全額賠償。

「球迷熱情不應被消費」

對於花費多時才追回4,400元是否值得，球迷會重申，球迷的熱情不應被消費，活動主辦方必須對其承諾與安排負責。

會方表示，見到支持多年的球星，那份激動與回憶是「無價」的，任何金錢都無法彌補當時失望的遺憾，但在法律角度，4,400元是合約與事實的基礎。球迷入稟並非要求巨額賠償，而是要為所有受影響球迷討回一個公道，並讓消費者應有的基本權益得到保障。

26球迷共斥20萬元買套票

2024年12月，皇家馬德里及巴塞隆拿的多名傳奇球星來港進行表演賽，據悉當中有26名皇家馬德里香港球迷會會員斥資共約20萬元購買包括與所有球員會面、獲得簽名和合照的賽事套票，但與球員見面時，許多球員已離開，僅用15分鐘與部分球員會面。

有球迷指購買6,880元套票，大會承諾可與球星見面、簽名及合照，最後卻落空，怒轟貨不對辦。主辦單位legends.assemble.asia事後發聲明指，由於部分球星希望更好地準備比賽，導致他們突然離開簽名會現場，令部分球迷失望。主辦單位再次代表所有持份者向受影響人士致歉，並與各持份者商討後續安排，期望能得到受影響人士的理解。

事件主角之一、退役葡萄牙球星費高事後在社交平台發文，上載香港之旅多張相片並大讚香港，表示這是自己第4次來港，形容香港是個「美妙的地方」（amazing place），「感受到所有粉絲的愛和關心」，又期待盡快再次來港，未知是否為事件「降溫」。

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