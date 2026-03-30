打擊圍標︱獨立委員會邀公眾就大維修問題交資料 准匿名方式 不限於宏福苑
更新時間：20:54 2026-03-30 HKT
發佈時間：20:54 2026-03-30 HKT
發佈時間：20:54 2026-03-30 HKT
大埔宏福苑火災獨立委員會公布，由3月31日起至4月14日，邀請公眾及團體，就大型樓宇維修工程（不限於大埔宏福苑）各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀串連等系統性問題，及有關工程有否涉貪圍標、違規招標的問題，提供資料及意見。為方便知情人士，委員會接受匿名方式提交資料，但必須附有具體細節和實際證據作佐證。
有意提供資料者，可於3月31日上午10時至4月14日晚上11時59分期間，透過以下方式提交：
- 網上表格：於網站（eform.cefs.gov.hk/form/ic-submissions-2/tc/）填寫及遞交
- 實體表格：下載表格填妥後，電郵至[email protected]、傳真至2333 1302，或郵寄至委員會秘書處
接受匿名舉報 須附實質證據
委員會表示，為方便知情人士，將接受匿名方式提交的資料。不過，匿名資料必須附有具體細節及實質證據，例如招標文件、合約、會議紀錄或通訊截圖等佐證。
行政長官就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，旨在審視事故原因及提出建議，防止同類事件再發生。委員會已於2025年12月19日展開工作，並由2026年3月19日起展開聽證會。
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