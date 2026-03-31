香港逾200餐廳獲國際美食榜肯定 最新「亞洲50最佳餐廳」包辦首兩位 印證「美食之都」地位

香港素來被譽為全球「美食之都」，匯聚中西名廚與多元餐飲風格，以卓越廚藝與創新精神吸引旅客慕名而來，親歷一場場尋味之旅。近日多個國際權威美食排行榜相繼公布，連同較早前公布的《香港澳門米芝蓮指南2026》及《黑珍珠餐廳指南》，香港共有超過200間餐飲食肆榜上有名，進一步鞏固其「美食之都」聲譽。其中，本地頂尖粵菜食府大班樓及新派粵菜餐廳永於「亞洲50最佳餐廳」2026中勇奪第一及第二名佳績，充分印證香港在國際餐飲舞台上的領先地位。

「永」從去年第3位躍升至排名榜第2位。

香港首辦「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮

餐飲業精英見證香港佳績

繼去年支持「世界50最佳酒吧」頒獎禮在港舉行，香港旅遊發展局（旅發局）成功 將「亞洲50最佳餐廳」2026 頒獎典禮首度帶到香港，讓全球餐飲業代表、名廚及傳媒一同見證本地頂尖粵菜食府大班樓及新派粵菜餐廳永勇奪「亞洲50最佳餐廳」2026 第一、二。「亞洲50最佳餐廳2026」亦有公布第51至100位名單，香港共有10間餐廳打入亞洲100強。除了首兩席的「大班樓」及「永」外，「Neighborhood」（第24位）、「Estro」（第32位）、「Caprice」（第35位）及「MONO」（第46位）亦躋身頭50位；其餘四間上榜餐廳分別為「Ta Vie」（第68位）、「Vea」（第70位）、「Andō」（第88位）及「Amber」（第90位）。香港憑亮眼上榜成績成為亞洲城市之冠，進一步鞏固其在區內餐飲界的領先地位；上榜餐廳涵蓋多元菜系，充分展現香港匯聚環球滋味、薈萃星級食府的獨特魅力。

旅發局主席林建岳博士在致辭時感謝「亞洲50最佳餐廳」團隊首次選址於香港舉行頒獎典禮，認為這場國際盛事充分肯定餐飲界的非凡成就。他表示：「非常高興香港餐廳取得驕人成績，連同早前公布的《香港澳門米芝蓮指南2026》及《黑珍珠餐廳指南》，香港超過200間餐廳列入國際美食榜，印證香港作為亞洲『美食之都』的地位。」他又特別歡迎參與這次頒獎典禮的亞洲名廚及餐飲界精英蒞臨香港，跟隨涵蓋全港各區的「香港好味」名廚精選美食指南，細味香港獨特而多元的餐飲魅力。

而大班樓創辦人葉一南表示：「第二次獲選為『亞洲最佳餐廳』是我們整個團隊的莫大榮耀，能夠在主場香港立下這個里程碑，更加是意義非凡。這份肯定，加上香港餐廳在今年榜單所創下的驕人成績，反映當今香港餐飲文化的深度與多元性。我們很榮幸能夠以此方式代表我們的城市，並繼續分享塑造本地菜系的傳統與故事。」

旅發局主席林建岳致辭時感謝「亞洲50最佳餐廳」團隊選址於香港舉行頒獎典禮，充分肯定餐飲界的非凡成就。

旅發局主席林建岳博士與「大班樓」創辦人葉一南合照。

大班樓招牌菜之一「蒸大花蟹配陳村粉」。

「永」主打新派粵菜，重新演繹傳統美饌。

逾200間餐廳躋身國際權威餐飲指南

香港餐飲魅力備受國際肯定

除了最新公布的「亞洲50最佳餐廳2026」外，連同今年初陸續公佈的《黑珍珠餐廳指南》及《香港澳門米芝蓮指南2026》，香港總共有超過200間餐廳上榜，反映本地餐飲業的頂級水準，有助吸引更多遊客來港探索美食。

在較早前公佈的《黑珍珠餐廳指南》中，香港上榜餐廳由37間增至39間。其中由南韓米芝蓮三星名廚安成宰創立的Mosu Hong Kong、融合粵菜與法國料理手法的餐廳「志」、新派印度餐廳Leela及精緻粵菜館萬豪金殿4間餐廳首奪一鑽。此外，中法融合餐廳VEA總廚鄭永麒及法國餐廳Amber副主廚何啟東，則分別獲頒《黑珍珠餐廳指南》年度主廚獎及年輕主廚獎。

至於《香港澳門米芝蓮指南2026》方面，今年收錄了219間香港餐廳，奪星的餐廳亦增至77間，當中8 1/2 Otto e Mezzo-Bombana、Amber、Caprice、富臨飯店、志魂、旅及唐閣7間獲米芝蓮三星殊榮；13間香港餐廳獲得米芝蓮二星。亦有2間一星餐廳屬新上榜，包括位於中環、以粵菜為根基，融匯京魯及四川等菜系的唐人館及位於尖沙咀的Sushi Takeshi，上榜餐廳涵蓋多國菜系，展現香港匯聚環球美食、兼容並蓄的星級魅力。

個人獎項方面，來自Sol的金官柱主廚憑着豐富經驗及精湛的烹飪技巧，獲得今年米芝蓮指南年輕主廚大獎；Caprice侍酒師Floriane Hureau挑選的葡萄酒獨具特色與個人風格，獲米芝蓮指南侍酒師大獎；天龍軒的劉秉雷師傅巧妙地融合經典與創新技法，堅持選用頂級食材，成為今屆米芝蓮指南導師廚師大獎得主。

香港餐廳連連在多個專業餐廳評級指南獲得佳績，反映香港餐飲文化越見貼近世界級水準，在餐飲領域的人才表現亦備受國際肯定。

由南韓米芝蓮三星名廚安成宰創立的Mosu Hong Kong今年首奪一鑽。

亞洲名廚、環球媒體匯聚香港

感受本地餐飲魅力

把握餐飲盛事在港舉行，旅發局安排亞洲名廚與本地名廚會面交流，體驗香港多元美食，並製作短片宣傳「香港好味」。旅發局更透過環球網絡，邀請來自中國內地、台灣、南韓及東南亞等地的媒體訪港。除安排他們出席頒獎典禮，直擊國際級美食盛事外，旅發局亦精心策劃一系列沉浸式美食體驗，全面展現香港作為「美食之都」的獨特魅力。

行程亮點包括與本地名廚鄭永麒交談，親身欣賞其精湛廚藝與烹飪理念；參加由富臨飯店行政總廚黃隆滔大師指導的點心工作坊，學習製作燒賣、蝦餃等經典粵式點心；以及參與蛋撻烘焙工作坊。此外，媒體亦獲安排品嚐多間上榜餐廳及新晉酒吧，全方位體驗香港多元飲食文化。透過媒體專題報道，此行將把香港獨特美食魅力推廣至世界各地，吸引 更多旅客來港探索「香港好味」，進一步鞏固香港作為「美食之都」的地位。

旅發局安排媒體參加由富臨飯店行政總廚黃隆滔大師指導的點心工作坊以及參與蛋撻烘焙工作坊。

旅發局安排媒體參加由富臨飯店行政總廚黃隆滔大師指導的點心工作坊以及參與蛋撻烘焙工作坊。

推「香港好味」名廚美食指南 帶旅客「味遊」香港各區

香港餐飲食肆揚威國際已非第一次，Bar Leone在2024年拿下「世界50最佳酒吧」第二名後，去年更首度榮登世界第一，為港爭光。連同近日公佈的多個國際美食榜，旅發局早已看準「美食之都」的旅遊發展機遇，於一月率先推出「香港好味」名廚精選美食指南，邀請超過50位本地名廚推薦全港250間心水餐廳，為市民及旅客提供貼地可靠的覓食情報，隨時「行到邊，食到邊」。

參與製作「香港好味」美食指南的名廚包括五星級酒店行政總廚及米芝蓮星級廚師，如黃隆滔、邵德龍、李文星等。他們不僅在烹飪技藝上精進創新，更致力於推動本地餐飲文化的弘揚和發展。在250間名廚推薦的心水餐廳中，中菜琳瑯滿目，涵蓋京、滬、川、粵、滇等不同風味；環球美食包羅萬有，融匯法、意、美、日、韓、泰、印、星、馬等多國菜系。餐廳類型更是由地道粉麵小店、港式糖水舖、老字號菜館、文青咖啡室，到星級酒店餐廳、米芝蓮頂級食府，各有特色，一站式滿足不同旅客對美食的追求。

旅發局網站已新增「香港好味」專頁，並設有多元搜尋功能方便用家可按地區、菜式、用餐場合等需要進行快速篩選，規劃美食行程，亦同步上架全港各區的美食導覽短片，由星級名廚親自向全球旅客分享地道佳餚及飲食文化，啟發旅客覓食靈感。

旅發局邀請超過50位本地名廚推出「香港好味」名廚精選美食指南。