和合石「永愛園」第二期4.1啟用 首設水溶性悼念設施「泉愛」 讓家屬將愛意化作祝福

食物環境衞生署今日（30日）表示，新建專為安放24周以下流產胎的和合石「永愛園」第二期將於本周三（4月1日）正式啓用並接受市民申請；園內首設的水溶性悼念設施「泉愛」亦於同日開放予公眾免費使用，提供更具象徵意義的追思體驗。「泉愛」結合泉水與「存」的諧音，寓意愛與思念源源不絕，讓愛永存。親友可在特製的水溶紙寫下心意和祝福，放入水中，觀察紙張慢慢溶化，讓哀思隨波而去，將愛意化作永恆祝福。

「永愛園」象徵父母及政府對流產胎的永遠關懷與愛護

「永愛園」象徵父母、社會人士及政府對流產胎永遠的關懷與愛護。園區環境寧靜優美靜謐，不僅成為小生命的安息之所，也讓父母與孩子之間的情感得以延續。透過正式的告別儀式，父母得以面對及整理悲傷，逐步釋懷，從傷痛中走向療癒。食環署期望「永愛園」不僅為流產胎提供安息之所，更能為整個家庭帶來支持與力量，切實體現「讓逝者安息，讓生者釋懷」的服務宗旨。

和合石「永愛園」第二期。政府新聞處

隨着和合石「永愛園」第一期的安放位置暫時飽和，食環署隨即展開第二期工程，繼續為24周以下的流產胎提供安放服務。新建成的「永愛園」第二期設施將提供619個安放位置。園區環境優美靜謐，並設放置紀念牌匾的牆壁及立體柱子。色調柔和的特色護牆上掛滿星星、月亮、雲朵及小鳥等幼兒喜愛的圖案，就像嬰兒房或幼稚園一樣，成為小生命的安息之所。

食環署發言人表示，自2018年，政府一直積極研究及落實如何整全地優化流產胎的處理，並秉持「讓逝者安息，讓生者釋懷」的殯葬服務政策理念，推行多項措施以方便流產胎的後事安排，包括設置供流產胎專用安放及火化設施。繼2019年4月在粉嶺和合石設立首個「永愛園」（即和合石「永愛園」第一期）後，食環署分別於2021年在哥連臣角及去年在石門，啓用第二及第三個「永愛園」，持續擴展相關服務。