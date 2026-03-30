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SDM爵士芭蕾舞學院再傳欠租結業 青衣城分店外遭貼告示 限4.13前遷離

社會
更新時間：19:31 2026-03-30 HKT
發佈時間：19:31 2026-03-30 HKT

連鎖芭蕾舞學校SDM爵士芭蕾舞學院位於青衣城的分店傳出因欠租須遷出舖位。店外今日（30日）張貼了一張由律師發出的通告，指該學院在一宗民事案件中敗訴，須於4月13日或之前遷離。該店今日休息，暫未確認是否已結業。本網記者傍晚致電該學院青衣城分店，無人接聽電話。

去年曾爆多間分店欠租

有網民於社交平台發文，指SDM爵士芭蕾舞學院青衣城分店懷疑因欠租結業。根據網民上載相片，有人正在店外張貼告示，指SDM在一宗民事案件中敗訴，須在4月13日或之前遷出該舖位。其他網民則留言指，「呢單欠租就上年已經知道，所以小朋友都唔敢再係度學喇」，亦有網民揶揄：「嘩，呢間好出名架喎！」

翻查資料，SDM爵士芭蕾舞學院於去年2月曾傳出包括荃灣海之戀、調景嶺都會駅在內多間分店結業，該公司當時稱結業分店主要來自同一發展商商場，商議不果後決定遷出，強調事件與財政狀況無關。有關發展商指該公司有嚴重欠租問題。此外，SDM爵士芭蕾舞學院曾連續多年參與新春花車巡遊匯演，包括今年及去年在內。

店外張貼了一張今日（30日）發出的告示，指該公司在一宗民事案件中敗訴，須於4月13日或之前遷離。FB@青衣街坊吹水會
店外張貼了一張今日（30日）發出的告示，指該公司在一宗民事案件中敗訴，須於4月13日或之前遷離。FB@青衣街坊吹水會

 

 

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