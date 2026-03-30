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房屋局擬改裝牛頭角廢校作過渡屋 近20間NGO到場視察校舍現況

社會
更新時間：18:48 2026-03-30 HKT
發佈時間：18:48 2026-03-30 HKT

過渡性房屋為有迫切住屋需要的市民提供了緩衝，隨着簡樸房制度的實施，房屋局也在過渡性房屋新增丙類申請，讓受到簡樸房制度影響的分間單位租戶亦可申請入住。房屋局局長何永賢在社交平台發文指，為進一步回應市區單位的需求，房屋局早前公布擬改裝位於牛頭角的前香港道教聯合會雲泉學校為過渡性房屋，並歡迎有興趣的非政府機構提交建議書，有關項目建築面積約4,900平方米，預計2027年初動工，目標同年第三季完工。

根據計劃內容、營運費用等因素甄選NGO

何永賢指，有關消息公布以來，當局收到不少NGO的查詢。因此，房屋局副局長戴尚誠也聯同團隊在上星期三舉辦實地視察活動，與近20個NGO看了該校的有蓋操場、課室及各種活動室等，了解該校舍的現況，以思考如何進行改裝，更因地制宜地服務未來居民所需。

何永賢表示，一眾參加者當日紛紛拍下該校舍不同角落，房屋局亦相當期待NGO即將提交的建議書。當局將根據計劃內容、管理能力及營運費用等因素進行甄選，並預計於今年第二季提交撥款建議予「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會審議。

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