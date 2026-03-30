宏福苑聽證會︱宏泰消防發現8座消防加壓泵總電源被關 認曾覺奇怪但無通報消防處

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第五日聽證會。「宏泰消防工程有限公司」的電工黃健華及公司董事、工程師鍾傑文下午作供。其中宏泰電工黃健華去年11月到宏福苑更換損壞的扲手時，經同事發現得悉全數8座大廈的消防加壓泵總電源已被另一承辦商關閉。他指維修大廈天面水缸無需關閉消防加壓泵總電源，只需關閉個別水泵按鈕開關即可，以令消防警鐘繼續正常運作。他同意曾就此事覺得奇怪，但認為另一承辦商「應該知道自己閂咗啲乜嘢。」

「宏泰消防工程有限公司」（Victory Fire）的電工黃健華在代表獨立委員會的資深大律師李澍桓的盤問下表示，「宏泰消防」於去年3月24日至26日，曾為宏福苑的8座大廈的主動消防設備作年檢，包括檢查消防栓/喉轆、扲手、天面的消防水缸、消防上水泵及消防加壓泵等。

其中，黃健華解釋了各個裝置的用途，包括地下一般泵房內的消防上水泵，是用作天面水缸水位下降時，自動注水；消防加壓泵房內的消防加壓泵是用作火警發生時，為消防人員加壓水流用作灌救。其中，消防加壓泵的面板，同時影響加壓泵及消防警鐘。

黃健華表示，3月年檢曾檢查天面水缸，並無發現水缸有問題，不同意當時發現李澍桓所說的，有其他口供指出「9月天面水缸的問題」。李澍桓展示黃健華於3月24日就宏仁閣年檢親自填寫的消防核對表，顯示消防喉轆的主體或配件等有損壞。

發現8座消防加壓泵總電源已被其他人關閉

黃健華同意，自己於去年11月19日來到宏福苑，就有關的消防設備進行維修。其中，他及另一位「宏泰消防」電工同事李俊賢，需要更換損壞的扲手。他指，由於涉及觸電風險，更換扲手時，須要關閉消防加壓泵房的消防加壓泵面板總電源，而關總電源除了會關閉加壓泵亦關閉消防警鐘。

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黃健華強調，因維修工程而短時間關閉消防加壓泵總電源，毋須通知消防處，只有關閉系統超過24小時或過夜，才需要向消防處存入「消防裝置關閉通知書」，俗稱「掛牌」。不過，黃健華續強調，當同事李俊賢進入8座消防加壓泵房後，發現8座的消防加壓泵總電源，本身都已被其他人關閉。李澍桓展示whatsapp群組紀錄顯示，李俊賢有向公司報備，8座的消防加壓泵總電源本身已被關閉。

黃健華稱，自己雖然不在WhatsApp群組，但李俊賢當日亦親口告知他，8座加壓泵總制被關一事，而他也隨即前往了其中三座大廈的一般泵房，發現消防上水泵亦被關上。另外，黃健華稱上司鍾傑文曾與他通話，並吩咐他就8座大廈的加壓泵總制被關一事，詢問管理處。

黃健華指，自己於11月19日當日查詢屋苑管理處鄭小姐，對方表示由於大廈正在進行工程，由另一個合資格消防裝置承辦商關閉了有關電源。他稱，自己當時有詢問對方有沒有「掛牌」，對方說有，自己亦曾詢問對方拿取有關「掛牌」文件，惟對方並無展示。

代表政府的資深大律師孫靖乾，及代表管理公司置邦興業有限公司的資深大律師許偉強均先後針對19日黃健華與鄭小姐的對話進行盤問。黃健華承認，他在對話中沒有詢問鄭小姐拿取另一間承辦商，即「中華建設」的資料，亦在知道有關裝置很可能會關閉超過24小時的情況下，無打算自己向消防處「掛牌」。不過，黃健華亦在代表宏泰消防工程有限公司的大律師林樂夫引導下，表明「掛牌」表格需要列明裝置關閉日期，「宏泰消防」不清楚關閉時間，因此無法代為「掛牌」。

總電源被關上無法進行測試 不能確定更換的裝置運作正常

黃健華亦在李澍桓的盤問下承認，他們在19日完成有關更換裝置零件的工程後，由於總電源被關上，無法進行測試，承認工作尚未完成，自己並冇向管理處提出開啟電源或提出作出測試的日期，亦承認在未經測試的情況下，即使火災當日總電源通電，亦不能確保有關經過替換的裝置運作正常。他指，有關泵房的門上鎖，鎖匙在管理處手上。

黃健華又同意，自己在11月26日起火當日，按上司鍾傑文要求在傍晚到達宏福苑現場提供支援。他同意，當時有再問管理處鄭小姐拿取「掛牌」文件，但對方依然未能提供。對於李澍桓疑惑既然有關總電源被關閉「唔關victory fire事」，又為何要求索取有關文件，他指原因純粹是為作求證。

黃健華亦同意，一般而言，維修大廈天面水缸，無需關閉消防加壓泵總電源，只需個別關閉面板有關水泵的按鈕開關，讓消防警鐘繼續正常運作。他同意曾就此事覺得奇怪，亦層與同事及上司討論此事，但最後因為管理處表明是由另一間合資格消防設備承辦商關閉，認為對方「應該知道自己閂咗啲乜嘢。」

「宏泰消防工程有限公司」董事、工程師鍾傑文表示，自己在2013年成為董事，除了日常處理消防裝備工程之外，亦要應對客戶的報價的工作。

代表獨立委員會的大律師李澍桓在聽證會中提問，指出宏泰自2016年起一直為宏福苑提供消防裝備的年檢服務，持續至2025年，惟獨2024年並無進行。李澍桓問：「有冇啲咩原因，你哋2024年冇做？」

鍾回應稱：「其實2024年我哋畀咗個報價佢，但係我冇收到佢簽返嚟。」他續指，直至2025年3月，工程主任才將一份已簽回的報價單發給他，顯示2024年的服務已經獲批。鍾傑文強調：「我話我冇見過，我唔認㗎。」

李澍桓在聽證會上披露了一份FS251的消防表格成為，FS251表格分為三個方格，對應三個部分。第一部分僅限於年檢時填寫，內容包括系統類型、檢查位置及狀況評述。

至於第三部分，鍾傑文表示，該部分用於列明在大廈內發現已損壞的零件或裝備。被問及消防處對第三部分所列事項的跟進時限時，鍾傑文指出，消防處要求盡快處理，「基本上係越快越好」，否則據其所知會違反第95章（b）條規定。

代表委員會的大律師李澍桓於聽證會續問，由4月7日至11月26日期間，消防處有否曾接觸鍾傑文，了解為何關閉消防裝備，鍾回應「冇」。問及是否有人曾就年檢問題提出懷疑，鍾同樣回答「冇」。