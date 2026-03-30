港深創科園︱首批餘下5座大樓年内落成 蔡傑銘：發展進入全新加速階段

港深創科園公司今日舉行「港深創科園培育計劃啓動禮暨科技日展覽」。創新科技及工業局常任秘書長、港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘表示，預期今年內陸續落成園區首批餘下5座大樓；今年第二季起，亦將陸續有序推出第一期發展的餘下地塊，標誌著園區發展進入全新加速階段。

收逾750份申請 16%為海外初創企業

「港深創科園培育計劃」涵蓋初創企業由起步到加速拓展的不同階段。其中，「SPIN@HSITP起動計劃」提供最高港幣15萬元，為期一年的創業支援及資助，促進創新理念轉化為實際商業成果。「IGNITE@HSITP企業躍進計劃」提供最高港幣100萬至600萬元，為期二至四年的資金援助及培育支援服務。「GAS@HSITP拓展加速資助計劃」則提供最高港幣300萬至600萬元，為期三至四年的資金資助及加速服務。

計劃去年11月17日至12月30日期間接受申請，接獲超過750份申請，最終甄選出108間初創企業。入選初創企業來自世界各地，除香港、澳門及內地外，亦涵蓋東南亞及歐美等地，相關海外初創企業約佔整體入選初創企業的16%。

蔡傑銘：預算案額外資源讓園區更有「底氣」加快發展

蔡傑銘表示，特區政府和園區公司全力推進園區建設工作，園區首批八座大樓的三座已落成和投入營運，其餘五座大樓亦預期今年內陸續落成。他透露，今年第二季起陸續有序推出第一期發展的餘下地塊，標誌著園區發展進入全新加速階段，「我們很有信心，在未來數年之間，這片土地不單長出大樓，更長出一群頂尖創科企業和人才。到時大家提到河套，不會第一時間只想起是邊境，而是創科。」

新一份《預算案》宣布，向立法會申請注資一百億元予園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。蔡形容，這些額外資源，讓園區更有「底氣」加快發展。

支持初創的措施方面，蔡傑銘指園區會提供啟動、孵化和加速等等不同階段的專屬培育計劃，吸引更多具潛力的初創團隊和企業落戶，支撐整個生態圈發展。他提到，立法會去年撥款2億元，於港深創科園推行「生命健康科技初創企業培育計劃」；園區公司亦會撥出資源，推行人工智能、數據科學、先進製造領域等培育計劃，支援不同賽道的初創團隊。

培育計劃助初創企業跨越「從零到一」過程

創新科技及工業局局長孫東表示，深知要將創新理念，轉化為市場上的成功產品、商品，最困難的往往在起步階段跨越「從零到一」的過程。他形容，培育計劃是港深創科園發展的重要里程碑，全面涵蓋概念驗證、產品開發、市場拓展的不同階段，為落戶河套的創科企業提供全方位支援，「期望創科幼苗能夠在港深創科園這片沃土，得到世界養分 ，從構思、研發，到中試、生產穩步成長。」

孫東指，特區政府正全力推動創科產業發展，致力將本港建設成國際創新科技中心，關鍵策略之一是為新創公司和科技人才構建充滿活力的生態圈。河套區是國家策略規劃下粵港澳大灣區的重大合作平台，港深創科園研肩負搭建平台、匯聚資源、孕育人才的重要使命，讓創新意念能夠落地生根，轉化為實際產業成果，貢獻經濟增長。

記者：蕭博禧

攝影：汪旭峰