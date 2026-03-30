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復活節｜漁護署料東壩勢逼爆 或於萬宜地質步道破邊洲段入口實施人流管理

社會
更新時間：16:50 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-30 HKT

復活節長假期將至，漁護署預計西貢萬宜水庫東壩一帶於假期期間人流會較多，漁護署人員將密切留意現場情況，有需要時會於萬宜地質步道─破邊洲段入口實施人流管理，安排遊人排隊輪候，避免景點過度擠擁。該署提醒市民留意現場安排，配合人員指示。

切勿為打卡而跨越圍欄及站近懸崖或海岸邊緣

該署已在郊野公園的適當位置設置資訊牌和路徑指示牌，並在郊野公園內地勢較險要地點附近豎立警告牌，提醒遊人切勿接近危險位置，以免發生意外。同時，提醒遊人應遵從指示牌，沿正式山徑遊覽，切勿跨越圍欄及站近懸崖或海岸邊緣、陡峭山坡或其他危險地點。遊人必須以自身安全考量為先，切勿為走捷徑、拍照或觀景而冒險。

此外，漁護署提醒遊人要愛護郊野環境，實行「自己垃圾自己帶走」及「行山有道」遠足禮儀，只在指定露營地點露營及指定燒烤或露營地點用火，切勿騷擾或傷害野生動植物，或對其他遊人構成滋擾。 

該署提醒任何人於郊野公園範圍亂拋垃圾，可被定額罰款3,000元。假期期間，漁護署人員會加強巡查郊遊熱點、宣傳及教育工作，如發現違規，會採取執法行動。

 

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