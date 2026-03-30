宏福苑聽證會︱居民 : 業主大會每有重要議案 即現陌生面孔及大量授權票 原分三期維修突變全部

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第五日聽證會。多名居民作供時披露宏福苑大維修工程「變曬樣」，由大維修原先分3期進行，先做一座再做其他，變成所有大廈一齊做搭建棚架，最終導致「火燒連環船」，而大廈原本由鋁塑板封窗，惟變成易燃的發泡膠；至於棚網在「樺加沙」襲港後更被換成其他棚網，有居民曾向宏業查詢，對方只「笑笑口，未有作出回應。」有居民更透露每當業主大會有重要議案投票時，場內即會出現不少陌生面孔，點票時更突然將一大疊授權票放入箱中。

法團每有重要議案投票 場內即現不少陌生面孔

在慘劇中痛失愛妻的葉家駒作供指，曾遭拒絕進入業主大會。他指出，當時大批街坊被攔在社區會堂外，無法入內，現場人群鼓譟，不滿為何被禁止進入。他同時留意到，會堂內出現不少陌生面孔，看似並非當區街坊。葉家駒表示，每當處理較重要議案時，類似情況便時有發生。

他又指，一般業主需以身份證登記投票，而使用授權票者則另設隊伍領取選票。但在投票期間，管理公司置邦的職員竟要求他手持一個透明箱，讓在場人士將票投入。他續稱，待現場人士投票完畢、準備點票之際，有人突然將一大疊授權票放入箱中，數量極多。他亦聲稱見到現場大部分人完成投票後，職員將票箱移至台前準備點票時，才將一疊選票投入箱中。

葉家駒又表示，超強颱風「樺加沙」吹襲香港後，發現棚架上的網顏色出現變化。以往無法清晰看到戶外景色，換上的棚網則能夠清楚透視。他曾於工程會議上向宏業的Gordon展示照片，指出新舊棚網之間的差異，但對方「笑笑口，未有作出回應。」

業主立案法團選舉 數名委員票數極接近:「好似配咗票咁」

另一居民王惠琛指，大維修期間曾參加解說會，當時提到會分3期做大維修，先做一座再做其他。至於封窗工作，他指宏業曾有人拿取一塊灰色的鋁塑板樣本，惟最後變成發泡膠封窗。他亦指，棚網在颱風後有作更換，顏色不但有所不同，更是有技巧地只修補中間一段，範圍由5至6樓，並非從頭到尾全部修補。

王惠琛認為事故暴露了多個深層問題，當中顧問公司存在偏袒建築公司的傾向，未能中立履行監督職責。 此外，他亦關注業主立案法團選舉中，有數名委員的票數極為接近，情況「好似配咗票咁。」

宏昌閣207室居民周志偉表示，是次大維修最一開始的方案是分三期進行，不明白為什麼全部所有大廈都搭建了棚架，最後導致「火燒連環船」，「搭咗棚又唔夠工人做嘢喎，個棚擺咗喺度，佢哋喺另一邊做嘢。」他認為如果工程分三期，為何棚架不是錯開搭建，即使起火，波及程度也不會這麼大。他又指控外牆工人的紙皮石紙皮胡亂棄置，尤其是高層的垃圾經常掉落低層，致天井的垃圾堆成小山，垃圾除了紙皮石產生的紙皮廢料，亦包括工人的飯盒餐具及水等。

新法團人士當選前後差別大 當選後不聽居民意見

周續指控管理處，指火警鐘不響影響甚大，提及同層鄰居有4人喪生，包括一名任職保安，起火時相信正在睡覺的女鄰居，以及行動不便的長者等。他又指控新法團人士在當選前後差別大，在任期間不聽居民意見，認為有一定責任。

居於宏建閣2108室的住戶黃盛勤表示，他自1998年起居住上址，曾對大廈多年來的維修及管理問題表示不滿，在大維修方面，當他知道3.3億元獲通過後，最初分三期大維修，但突然全部樓宇搭棚，形容「火燭就火燒連環船」，如果分三期處理就不會導致這樣。

居於宏志閣604室的蘇曉峯表示，其年邁父母同在此次大火中離世，居於宏昌閣2701室。蘇曉峯表示，自1984至1985年起與父母同住宏福苑，婚後才遷至宏志閣。他回憶，在大維修期間，他從早期便擔憂工人使用發泡膠封閉窗戶存在易燃風險，其後又關注到棚架圍網同樣有安全隱患。他更提到：「爸爸80幾歲都知棚網會易燃。」

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蘇曉峯指出，他曾就發泡膠封窗的問題致電消防處查詢，並建議改用中空板等較為安全的材料。惟消防處人員回覆指，消防條例並無具體規定如何封窗，建議他向屋宇署進一步查詢。

宏泰閣2008室羅德沛表示，早在去年4月，他收到由管理處及法團聯合發出的消防裝置關閉通告，他當時曾就此事向管理處查詢，對方聲稱由於工程原因，要暫時關閉有關裝置。羅生當時以為只是臨時措施，並不知道原來火警鐘等裝置被關閉半年之久，也供稱管理處之後亦沒有再發通告通知他，關閉裝置的時長被多次延期。另外，有晨運習慣的他也表示，多次見到宏昌閣樓下有大堆煙頭，形容是「從來冇少過，投訴都冇用。」

業主法團及管理公司知情不報 「鋪了一條死亡之路」

羅先生控訴業主法團及管理公司知情不報，稱對方明知棚網及發泡膠易燃，但仍然在沒有通知業主，沒有通過業主投票的情況下，擅自單方面為業主作出選擇，形容是「鋪了一條死亡之路」。他又指摘多個政府部門在今次聽證會上，只為現有制度辯護，但無人主動承擔責任，直斥「有人弄虛作假，及各部門之間政令不通達，係對居民二次傷害。」