Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱房委會4月起將差餉寬免轉歸租戶 為期半年每季上限500元

社會
更新時間：15:50 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:50 2026-03-30 HKT

《財政預算案》提出差餉寬免兩季，每戶上限500元。房委會今日（30日）宣布，將按「無所損益」原則，把差餉寬免轉歸轄下住宅及非住宅租戶，由2026年4月1日至9月30日，為期半年，每季上限500元。

房委會發言人表示，安排適用於所有出租住宅單位及非住宅樓宇，中轉房屋暫准租用證持證人亦符合資格。此外，18個整體承租街市的承租商，亦會將寬免額轉歸予其檔位的暫准證持有人。不過，鑑於行政成本問題，安排一如以往將不包括停車場使用者。

房委會補充，若租期非涵蓋整個月，轉歸的寬免款額將按比例計算，並將個別通知各租戶相關具體安排。

房委會預計轉歸的差餉寬免總額，住宅租戶最多約8.07億元，非住宅租戶則為910萬元。

18個整體承租街市的承租商會將寬免額轉歸予其檔位的暫准證持有人。
18個整體承租街市的承租商會將寬免額轉歸予其檔位的暫准證持有人。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
宏福苑聽證會︱今續有7名居民作供 消防承辦商證人首出庭
宏福苑聽證會︱居民於大火中失去父母：外界指控「貪得無厭」 我們「貪」的只是真相、公義︱持續更新
社會
2小時前
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
2026-03-29 14:48 HKT
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
影視圈
2小時前
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身 81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂 喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
7小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
投資理財
10小時前
近日天氣持續不穩定。蔡楚輝攝
天文台特別天氣提示：第二波強雷雨區東移未來一兩小時影響本港 局部地區雨勢較大
社會
6小時前
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」
社會
2小時前
02:15
謝小華出掌政制及內地事務局 李家超：重中之重編制首份《香港五年規劃》 一特質「比任何人優勝」
政情
5小時前