財政預算案2026︱房委會4月起將差餉寬免轉歸租戶 為期半年每季上限500元
更新時間：15:50 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:50 2026-03-30 HKT
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《財政預算案》提出差餉寬免兩季，每戶上限500元。房委會今日（30日）宣布，將按「無所損益」原則，把差餉寬免轉歸轄下住宅及非住宅租戶，由2026年4月1日至9月30日，為期半年，每季上限500元。
房委會發言人表示，安排適用於所有出租住宅單位及非住宅樓宇，中轉房屋暫准租用證持證人亦符合資格。此外，18個整體承租街市的承租商，亦會將寬免額轉歸予其檔位的暫准證持有人。不過，鑑於行政成本問題，安排一如以往將不包括停車場使用者。
房委會補充，若租期非涵蓋整個月，轉歸的寬免款額將按比例計算，並將個別通知各租戶相關具體安排。
房委會預計轉歸的差餉寬免總額，住宅租戶最多約8.07億元，非住宅租戶則為910萬元。
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