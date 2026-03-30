支聯會顛覆案 鄒幸彤早前認同要「改朝換代」 今解釋旨在表達政治體制徹底改變

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪，其中何俊仁於開審前認罪。鄒幸彤今早於西九龍法院再次接受盤問，解釋早前作供認同要「改朝換代」，旨在表達「政治體制徹底改變」，指主張不針對中國共產黨領導，鄒幸彤另傳召了1名前記者兼支聯會義工，以及1名恆常參與支聯會晚會的市民作供。案件明續。

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事。

移居海外退休記者支持支聯會五大綱領

鄒幸彤上周引用何俊仁文章〈如何結束一黨專政〉，盤問下承認要「好根本地改變國家制度」，民主轉型，李官問及是否意指「改朝換代」，鄒幸彤回應指「通俗啲可以咁講」。

已移居海外的退休記者蔡淑芳。劉駿軒攝

岑麗芳是支聯會晚會常客。劉駿軒攝

鄒幸彤其後傳召前記者蔡淑芳，蔡淑芳交代現年66歲，已經退休，1989年時任職專題版記者，「4.26社論」翌日4月27日上京採訪，6月5日回港後於報章撰文分享見聞，及協助記協出版《人民不會忘記》。蔡淑芳亦自此擔任支聯會義工，搜集資料，安頓內地民運人士等。蔡淑芳2008年將收集得來多達一個行李箱的相關物品，包括北京大學簽名T恤及現場錄音等交予支聯會處理，其後於紀念館展出。蔡淑芳2018年移居海外，翌年一度回港，參與出版《我是記者》一書，宣傳片曾於同年支聯會晚會上播放。盤問下蔡淑芳同意從未任職支聯會常委，而自己支持支聯會五大綱領。

家庭主婦幾乎每年參與支聯會晚會

鄒幸彤再傳召家庭主婦岑麗芳，岑麗芳交代現年69歲，過去自1990年起到2019年間，除了其中2年外，以市民身份參與了悉數支聯會晚會以及晚會前遊行。岑麗芳供稱每次參與晚會都會逗留至結束為止，期間手持蠟燭，有時唱歌，但不會如其他人般叫喊口號，現場氣氛平靜，部份人表現傷感。岑麗芳認同支聯會五大綱領，指若要建設民主中國，必須先達成其餘4個。岑麗芳解釋「結束一黨專政」，意思為民主社會中人民可以自由選擇心儀政黨執政，就不是「一黨專政」，主張不一定針對要結束某一個政黨。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022

法庭記者：陳子豪