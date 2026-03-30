女子向英女王、特朗普、安倍晉三追討逾百萬億元 庭上自稱出名設計師 被拖欠「清朝啲金廿幾箱」 官：「我取消你嘅傳票申請！」

自稱為已故英女王及特朗普御用品牌設計師的容姓女子，去年入稟高等法院，向已故英女王伊利莎伯二世、前日本首相安倍晉三及現任美國總統特朗普，追討欠薪、版權費、「物業租金」、「酒店營運利潤」、繼承遺產等逾百萬億港元。案件今於高等法院再提訊，容親身到庭指：「我係出名設計師，世界第一嚟！我唔係同你講笑⋯⋯我撈左幾十年」，又在庭上拿出伊利莎伯二世傳記書籍，指出書中所紀錄的其中一名設計師便是她，又指英女王「得我一個（設計師）係港籍㗎！我幫佢幾十年！」聆案官黎達祥冷靜聆聽至中段便打斷其陳詞，表示「取消傳票申請」及退庭，然後離席。

傳票上寫英女王地址在醫管局、安倍住老人院

原告為容敏儀（Isabella Yung），三名被告依次為伊利莎伯二世、特朗普及安倍晉三。原告自行撰寫的入稟狀上，寫明伊利莎伯二世的地址為九龍醫院管理局大樓和荃灣悅來酒店（Panda Hotel）；特朗普的地址為位於中環的某律師行和荃灣楊屋道某私人屋苑的單位；安倍晉三的地址為尖沙咀的Dior分店和位於荃灣的某間老人院。

自稱御用設計師被拖欠薪金遺產等數以萬億計

容自稱她為已故英女王及特朗普御用品牌設計師，受聘6年但遭拖欠薪金12億港元、版權費、店舖租金6萬億港元、自助餐劵費用近60萬港元、酒店收入逾萬億港元、8間商場收入逾百萬億港元、25張遺囑及平安紙所指的繼承遺產9056億港元等。

特朗普欠17條清朝24K足金金條？

容另指，已故英女王未在她同意下購買52個18K金皇冠自用；受聘於特朗普時租用兩間「張國榮舖位」；特朗普欠她17條清朝24K足金金條；安倍晉三欠她日本電車、名牌手袋鞋履、傢俬版權費。

「佢哋差我兆億，清朝啲金20幾箱」

本案在本月初提訊時，原告和被告均缺席聆訊，黎達祥聆案官撤銷原告冀在被告缺席下判她勝訴的申請。本案今再在高等法院提訊，原告容敏儀在庭上說話快速流暢，指出被告拖欠她人工、版權費及幾十張遺囑等，又稱：「我同我老豆都畫居屋圖，我小學畫建築㗎！你睇吓啲圖就知」。容指：「佢哋差我兆億，清朝啲金20幾箱，啲英文書出咗又唔俾錢我」。

自稱為英女王任幕僚數十載

容向聆案官稱：「我係出名設計師，世界第一嚟！我唔係同你講笑⋯⋯我撈左幾十年」，「我真係畫居屋㗎！歐洲個啲！我有俾教會睇㗎」，「佢哋差我咁多錢，我無可能唔收」。容遂在庭上拿出伊利莎伯二世傳記書籍，指出書中所紀錄的其中一名設計師便是她，又指英女王「得我一個（設計師）係港籍㗎！我幫佢幾十年！我係佢幕僚」。

官打斷陳詞：取消你嘅傳票申請！

容再三強調伊利莎伯二世、特朗普及安倍晉三「真係差我咁多錢！」，表明「佢哋知道要還錢」，亦收到其入稟狀。聆案官黎達祥遂打斷容的說話，表明是日並非處理其申索，向她說：「我取消你嘅傳票申請，退庭」，然後離席。

案件編號：HCA2271/2025

法庭記者