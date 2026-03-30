長江集團膺公益金最高籌款機構第三名 第26度蟬聯三大最高籌款機構之一

長江集團 (長江實業集團有限公司、長江和記實業有限公司、長江基建集團有限公司及 電能實業有限公司) 於2024/2025年度榮膺公益金最高籌款機構第三名，第26度蟬聯三大最高籌款機構之一。香港公益金名譽副會長李業廣、執行委員會主席郭少明、執行委員會副主席陳子政及江焯開，今日（30日）向長江實業集團有限公司副董事總經理甘慶林頒發獎狀。

長江集團一直與公益金合作無間，早於1999年起，長江集團已透過不同的籌款活動，配對公眾給予公益金的捐款，當中包括多次於公益金年度電視籌款節目啟動「長江捐款熱線」。近年，長江集團五度攜手李嘉誠基金會加碼「雙倍」配對公眾捐款，先後惠及「公益金及時雨基金」、「公益金及時抗疫基金」及「公益金及時醫療援助基金」。在「雙倍配對 1元變3元」模式的效應下，即使近年經濟低迷，仍能鼓勵眾多善長慷慨解囊，推動「長江捐款熱線」創出歷來最高善款紀錄。

於2024/2025年度內，長江集團除了聯同李嘉誠基金會「雙倍」配對捐款予「公益金及時雨基金」外，亦繼續支持其他多項公益金籌款活動，如便服日、百萬行、公益金東亞慈善高爾夫球賽，及商業及僱員募捐計劃 (包括僱員樂助計劃、綠色低碳日及公益行善「折」食日) 等。

李澤鉅孩子捐金幣延續三代支持公益金

另外，值得一提的是，近日長江集團主席李澤鉅的孩子也與公益金結緣。李澤鉅的其中一名孩子早前在滙豐銀行之抽奬活動幸運中得價值十萬港元的金幣後，決定把之捐予公益金。這位中獎的孩子多年來耳濡目染，對公益金特別有印象，遂希望小小心意能為幫助社會上有需要人士略盡綿力。孩子的捐獎善行，正是延續父親及祖父對公益金的支持。