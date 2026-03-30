打擊圍標︱廉署與警方採聯合行動 打擊黑社會滲透樓宇維修貪污 共拘42人

廉政公署指，自去年中起陸續接獲市民貪污投訴，劍指一間工程顧問公司涉嫌透過貪污賄賂，於不同屋苑協助工程承辦商取得樓宇維修工程合約。經詳細情報分析及深入調查後，發現該工程顧問公司涉嫌先以不合理低價進場，獲取不同屋苑的樓宇維修工程顧問合約，其後懷疑透過與其有關聯的黑社會人士充當中間人，以貪污手段意圖操控工程招標程序，協助承辦商在個別屋苑獲取大額工程合約。

廉署指，與警方策劃部署聯合行動，上星期一連兩日（3月26日及27日）採取代號為「劍鞘」的執法行動，聯手打擊黑社會以貪污不法手段滲透樓宇維修工程，並掃蕩由相關黑社會操控的非法場所。

涉透過黑社會成員 意圖操控工程招標程序

調查發現涉案工程顧問公司涉嫌於2025年中獲得新界區一個租者置其屋計劃屋邨的大維修工程顧問合約。該工程合約估算逾1.6億元，而工程顧問公司以遠低於合理水平的價格（即合約金額0.5%），取得該工程的顧問合約。廉署懷疑工程顧問公司其後透過黑社會成員，暗中聯繫有意投標的工程承辦商，以行賄受賄方式，意圖操控工程招標程序。由於相關招標工作仍在籌備，廉署相信是次執法行動已及早阻止有關貪污勾當，成功堵截黑社會染指該屋苑的大維修工程。

另外，該工程顧問公司於2022年獲得港島區一座單幢住宅大廈的大維修工程的顧問合約。一間工程承辦商後來以2,000萬元獲取該項大維修工程。廉署調查發現，該工程承辦商有多筆總額達數百萬元的不尋常支出。該工程顧問公司的註冊檢驗人員則涉嫌沒有履行檢驗職責而簽署建築物檢驗報告。由於該工程已經展開，基於安全考慮，廉署已將事件轉介屋宇署跟進檢視。

廉署與警方策劃部署聯合行動。

游說各業主以高於市價約一倍價格 將消防工程合約判予該公司

該工程顧問公司又涉嫌與九龍區一座單幢住宅大廈的物業管理公司董事，從一名工程公司東主收賄，於2026年初游說各業主以高於市價約一倍價格，即約140萬元，將消防安全改善工程合約判授予該工程公司。由於合約尚未批出，廉署相信行動已阻截相關不法勾當。

廉署在行動中拘捕10名男子，年齡介乎28歲至61歲，包括該間工程顧問公司的東主及註冊檢驗人員、多名有黑社會背景的中間人、兩間工程承辦商的東主及一間物業管理公司的董事。

廉署人員又根據法庭手令搜查22個地點，包括涉案工程顧問公司及工程承辦商的辦公室，以及涉案人士的住所等，並檢走大量證物，包括與樓宇維修工程相關文件，以及銀行和會計紀錄等。廉署連日檢視有關文件，初步發現涉案公司懷疑有不少帳目造假的情況，用以掩飾不尋常收入及支出。

在廉署進行拘捕後，警方隨即迅速搜查新界區多個相信由上述有黑社會背景人士操控的不法場所，並成功搗破兩個非法麻雀檔及一個百家樂賭檔，並拘捕32人，分別為14男18女，年齡介乎30歲至75歲，罪名包括「營辦賭博場所」及「在賭場以外任何場所進行賭博」。

「劍鞘」行動後，廉署已主動聯絡涉案屋苑及大廈的相關持份者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。

廉署發言人表示：「廉署一直密切關注樓宇管理及維修的貪污情況，並會繼續與警方及其他政府部門和監管機構保持緊密合作，因應合適個案及早介入，全力打擊及堵截樓宇維修工程中潛在及可能涉及的貪污及其他不法行為。『劍鞘』行動中兩項總值逾1.6億元的工程尚未批出。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。」

警方發言人表示：「警方高度重視有不法分子涉嫌利用非法手段干預樓宇維修工程，並會嚴正追究任何違法行為。警方重申，打擊三合會活動為警方首要行動項目之一，警方絕不容許任何非法、暴力或三合會的活動在社會上發生，並會聯同廉署和其他相關執法部門繼續大力打擊相關的犯罪行為及其收入來源。」

廉署呼籲公眾以及樓宇管理及維修相關業內人士，如懷疑任何貪污行為，應立即向廉署舉報。