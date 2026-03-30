新聞追擊│電動車稅務優惠明結束 加上受油價上升影響 市民紛改買電動車 車行日售100輛

電動私家車「一換一」計劃及首次登記稅寬減5.85萬元的安排將於明日結束，加上受中東局勢影響，油價上升，吸引車主「壓線」轉購電動車。富利堡集團主席兼行政總裁黃毅力表示，昨日(29日)已售出逾百輛電動車，九成買家是燃油車車主，他們主要因為油價上升換車，預計今明兩日每日可售出約100輛。有準買家指，油價上升令他換電動車的意欲大增，倘未能趕及「一換一」計劃，則會繼續用燃油車。



車行：幾乎每10分鐘賣一架





黃毅力向《星島頭條》表示，《財政預算案》公布至今約一個月，該公司售出逾千台電動車，銷量是一般月份的7倍；而受油價飆升影響，近日不少客戶更趕在一般電動私家車5.85萬元首次登記稅寬減結束前，買入稅前車價20萬元樓下電動車，「這批客戶無需用『一換一』配額，不受配額費上升影響。他們覺得未來沒有安全感，擔心油價升到每公升40元，遂馬上付錢買。簡單來說，現在買電動車相對4月1日（後）買，最少節省約5.8萬元。」

黃毅力透露，近日在展廳準備300輛現貨，單周日已售出100輛，紅磡展廳今晚更會開放至凌晨，「基本上每10分鐘簽一輛車。通常我們簽車，一個客人可能2小時，最快都45分鐘。現在客人來到很簡單，付了錢、簽名、選顏色，隔日就可以出牌。」







他續指，昨日約九成買家是燃油車車主，他們原本無計劃轉換電動車，但因中東局勢導致油價急升，而趕在「死線」前換車。他又預料，油價高企下，電動車車主可於3年內透過節省油費回本，轉用電動車的趨勢不會在「一換一」計劃後停止。



油價上升 每月油費開支增加約2000元



潘先生昨到車行看電動車，目標是20萬元左右的SUV五人車，但心水車款已經售罄。他稱，油價上升，每月油費開支增加約2000元，令他換車意欲大增。但他指，倘未能在計劃限期內選購心儀車款，便會繼續駕駛燃油車。

陸先生昨亦到車行選購電動車，同樣心儀一款約20多萬元的SUV五人車，「等了數小時後才有位（試車），可能太多人要買」。現時油價上升，每月油費支出由以往約3000元增至近4000元，「如果日日駕車，油費是一個大考慮」，故希望透過「一換一」計劃換車，料節省逾10萬元，「見到有不少其他客人即刻『扑錘』，看完車即場簽約」。陸先生又稱，充電設施不足亦是他換電動車的顧慮，例如屋苑只有數個「慢充」充電樁，有時更要輪候，不及燃油車入油方便。



反正都是買 當然要拿優惠



伍先生表示，已有計劃將燃油車換成電動車，因此趁稅務優惠結束前購買，「都便宜近6萬元，反正都是買，當然要拿優惠。」他認為，電動車在操控、加速力方面表現理想，是大勢所趨。」

有車行職員表示，車主「劏車」需時，加上要向政府部門申請，故車主未必可趕及享有「一換一」稅務優惠，只能享有逾5萬元的基本寬減稅務額。





稅務優惠結束與中東局勢形成連鎖效應





中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，稅務優惠結束與中東局勢形成連鎖效應，刺激電動車近一個月銷情上漲，「有機會令打算今年買電動車的朋友，都希望趕及3月31日前買到。要買電動車的人，都在這段時間買了。」他指，電動車保費較貴，二手車價浮動，充電樁亦未算普及，當失去稅務優惠，市場或迎來寒冬，「有意購買電動車的車主，也可能觀望電動車車廠會否減價。」

記者：何姵妤 蕭博禧 曾偉龍

攝影：蘇正謙

