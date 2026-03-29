宏福苑聽證會︱周一首有消防承辦商證人作供 包括兩電工及一工程師

大埔宏福苑火災獨立委員會，明日（30日）舉行第5場聽證會。獨立委員會早前提及，火災當日消防措施因人為因素「徹底失效」，包括7座大廈的火警警報系統被關閉。根據獨立委員會上載的證人作供時間表，明日（30日）將首次有消防承辦商證人被傳召，包括兩名「宏泰消防工程有限公司」電工黃健華和李俊賢，以及「宏泰消防」董事及工程師鍾傑文；另有7名宏福苑居民亦會出席作供。

翻查資料，「宏泰消防工程有限公司」自2016年起，多次因報價最低獲聘為宏福苑消防系統保養承辦商。

獨立委員會曾於第二場聽證會中質疑，「宏泰」未有進行監督角色，在大火前一個月多月發現消防喉無水，並在大火前一周發現火警警報系統被關，但並未就停用交消防泵文件或作相關跟進。

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